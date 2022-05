Trasporti: la storia del filobus 'Stel' tra Ventimiglia e Taggia nel libro di Stefano Alfano ed Enrico Nigrelli

I primi 80 anni di una delle reti filoviarie più lunghe e più belle d'Italia, i colori bianco e blu con l'ippocampo sulle fiancate hanno caratterizzato i filobus della STEL per più di 40 anni, sono all’interno del libro, scritto a quattro mani da Stefano Alfano ed Enrico Nigrelli, che analizza in dettaglio la rete, l'esercizio e tutti i modelli filoviari.

Dai FIAT 656, che inaugurarono il servizio nel 1942 al rinnovamento della flotta degli anni '80 e '90 sotto la gestione della Riviera Trasporti, fino ai recenti Solaris Trollino del 2007. Dopo alcuni cenni sui primi mezzi in servizio a Sanremo dalla fine dell’800, si arriva al 1913, data di entrata in servizio dei primi tram e dell’esercizio in trazione elettrica. Il 21 aprile 1942, il filobus inizia a percorrere le strade di Sanremo, e coesistera’ con il tram per sei anni. Nel dopoguerra vengono completate le linee per Taggia e Ventimiglia, che si integreranno alla linea di intensificazione urbana.

Oggi, il filobus storico Fiat 2411 n°29 del 1958, è il prezioso testimone dell'epoca d'oro della STEL. Il libro, di 380 pagine, contiene più di 500 foto e disegni, in bianco e nero e a colori. A Sanremo è in vendita presso le migliori librerie. Prezzo di copertina 55 euro.