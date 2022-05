Sanremo: festa oggi alla Lilt provinciale, inaugurata la nuova sede, il presidente nazionale "Fondamentale la prevenzione" (Foto e Video)

Giornata di festa oggi per la Lilt di Sanremo e Imperia che ha inaugurato la nuova sede di via Duca degli Abruzzi 14. Un luogo più grande e confortevole per una associazione di straordinaria importanza nella nostra provincia e in tutta Italia, in campo medico per la prevenzione e la cura dei tumori.

Di fronte a un ‘parterre de roi’ importantissimo, il presidente della Lilt nazionale, Francesco Schittulli, il suo collega locale Claudio Battaglia ha tagliato il nastro, alla presenza del Prefetto Armando Nanei, del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, del vice Pireri, del Questore Giuseppe Felice Peritore e dei Consiglieri regionali Chiara Cerri ed Enrico Ioculano.

“Un grazie va a tutta la provincia e ai nostri volontari – ha detto il Presidente Claudio Battaglia – in una giornata veramente emozionante. Lunedì partiamo e vogliamo dire a tutti di venirci a trovare per vedere i locali e per fare prevenzione insieme a noi”.

La Lilt della nostra provincia conta circa 80 volontari che danno il loro tempo per gli altri. La nuova sede vede gli ambulatori e le sezioni diagnostiche mentre, al piano di sopra si trovano gli uffici. Il Presidente nazionale, Francesco Schittulli, ha dato con la sua presenza una testimonianza importante: “Nei confronti di una realtà che sembra piccola, ma che maggiormente si è dedicata a valorizzare la cultura della prevenzione. Il cancro è una vera e propria pandemia, però guaribile se si mettono in atto le nostre conoscenze. Dobbiamo approfittare della valenza della prevenzione, in particolare la lotta al tabagismo, la corretta alimentazione e la regolare attività fisica ma, soprattutto, la diagnosi precoce”.

La giornata ha visto anche la notizia relativa alla nomina a coordinatore regionale della Lilt per il vice Sindaco di Sanremo, Costanza Pireri: “Per me è una giornata importante ed emozionante perché esce il mio cuore di volontario Lilt da tanti anni. Il riconoscimento conferitomi dal Consiglio nazionale mi riempie di gioia e mi impegnerò per raggiungere ulteriori obiettivi per dare servizi a chi ne ha bisogno”.

“Tanti i servizi realizzati dall’associazione a cui si accompagna la grande sensibilità degli operatori – ha detto il Cosigliere regionale Chiara Cerri - Nel periodo del Covid abbiamo giustamente elogiato l’attenzione del personale sanitario ai pazienti ricoverati ed i sacrifici compiuti, ma anche chi fa parte di Lilt ha continuato UN percorso di aiuto sicuramente più difficoltoso visto il timore di molti malati di andare in ospedale per i controlli. Lilt ha a che fare ogni giorno con la sofferenza delle persone direttamente interessate dalla malattia, ma anche delle famiglie coinvolte in un turbinio di sensazioni che passano dal rifiuto, alla consapevolezza, alla paura… Questa sede saprà essere un nuovo punto di riferimento e speranza. Voglio ringraziare tutti i Volontari che hanno contribuito alla realizzazione del progetto ed un augurio speciale di buon lavoro a Costanza Pireri che è stata nominata Coordinatore Regionale della Liguria per la LILT”.