Imperia: Giuseppe Panebianco confermato presidente per Confcommercio Professioni

Si è riunita, con grande partecipazione, l'Assemblea dei soci di Confcommercio Professioni della provincia di Imperia. È stato riconfermato il presidente uscente Architetto Giuseppe Panebianco, che è anche consigliere di Confcommercio Professioni nazionale. Il direttivo eletto, oltre al presidente, risulta così composto: dr.ssa Federica Gelsomino, avv. Danila Ranise, dr.ssa Claudia Zadro.



Sottolinea il presidente Giuseppe Panebianco: “Ci troviamo da lungo tempo al centro di un periodo di difficoltà ed incertezza, dovuto prima alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina, che ha sconvolto le nostre vite private e professionali. Stiamo vivendo un profondo cambiamento negli stili di vita e nell’esercizio delle nostre attività professionali. Ma ciò che più sta rendendo difficile questo momento è l’incertezza per il futuro, la difficoltà di programmare a lungo termine, i dubbi sulle possibilità di investire nelle nostre attività e per il futuro dei nostri figli".



"Come professionisti, 'lavoratori della conoscenza', ognuno per le proprie competenze abbiamo il dovere di disegnare nuovi percorsi sapendo guardare ai nuovi driver della crescita economica, di supportare le imprese, di fornire gli elementi tecnici di valutazione per scelte politiche responsabili e sostenibili. Ma abbiamo anche il diritto di far sì che le nostre competenze siano riconoscibili e valorizzate, senza essere soffocate dalla burocrazia. - conclude il presidente - Confcommercio Professioni vuole dare valore e riconoscibilità alle competenze professioni nella società; elaborare proposte di politica delle professioni sia a livello locale sia nazionale; offrire servizi, consulenze e formazione mirate ai driver della crescita economica”.