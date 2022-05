Imperia, aperte le domande per suonare alla Notte Bianca di Porto Maurizio: le band possono inviare le candidature entro il 19 giugno

Si è svolta nei giorni scorsi una riunione tra l’Amministrazione Comunale di Imperia e il CIV di Porto Maurizio per discutere i primi dettagli organizzativi della Notte Bianca in programma nel prossimo mese di agosto. Con l’ottica di dare maggiore risalto alla musica dal vivo, dopo i due anni di stop e limitazioni legati alla pandemia, si è convenuto di dare la possibilità a tutte le band cittadine di proporsi per suonare durante l’evento. È possibile candidarsi inviando una mail all’indirizzo civ.portomaurizio2007@gmail.com contenente i riferimenti del gruppo, il genere di musica, la durata del concerto, l’importo del rimborso spese richiesto e ogni altra utile informazione. Ad esaminare le candidature sarà una Commissione composta da due membri del CIV, il presidente Riccardo Caratto e Alessandra Pipitone, e un membro nominato dal Comune di Imperia, l’attore e cantante Eugenio Ripepi. Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre domenica 19 giugno.

“Stiamo lavorando affinché quella che sta per aprirsi sia un’estate di grande rilancio per Imperia. È ormai in via di definizione il calendario eventi, predisposto con i colleghi Roggero e Oneglio, che presenterà tantissimi appuntamenti, toccando tutti i punti della città. La Notte Bianca è una manifestazione ormai classica del calendario. Insieme a Riccardo Caratto, che ringrazio per l’impegno che dimostra sempre, abbiamo pensato di valorizzare l’elemento della musica dal vivo, aprendo la possibilità di suonare a tutte le band cittadine. Crediamo sia un ulteriore modo per rendere viva la nostra città”, commenta l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.