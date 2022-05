Imperia: a scuola di Protezione Civile, conclusa l'esperienza per i ragazzi del Marconi

I ragazzi dell'IIS G.Marconi di Imperia che si affacciano al compimento del 18esimo anno di età sono stati coinvolti dalle referenti Prof.ssa Paola Letteri e Roberta Riggio in un corso di 9 ore dedicato alla Protezione Civile. Durante i primi due incontri il funzionario del Comune di Imperia Marco Vassallo ha illustrato le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile e le loro funzioni: si è, in particolare, soffermato sulla figura dei volontari, sulle loro competenze, sulla loro formazione e sul valore di solidarietà che li contraddistingue.



Inoltre, sono state illustrate le modalità di intervento nella gestione delle emergenze, i codici utilizzati e le tempistiche nei casi di emergenza ed urgenza. Agli incontri erano presenti anche alcuni volontari che hanno fornito le loro testimonianze. Marco Vassallo ed i volontari hanno risposto alle domande degli alunni, soddisfacendo ogni loro curiosità e interesse.

"La mattina del 9 maggio, gli studenti sono stati invitati all'eliporto del Parco Urbano di Imperia per l'incontro dimostrativo che ha concluso il progetto. Era presente l’assessore alle manifestazioni sportive, ai grandi eventi e alle politiche giovanili Simone Vassallo per i saluti iniziali. - raccontano dall'Istituto - Le attività dimostrative sono state svolte da Eugenio Adolfo, componente del direttivo della squadra comunale di Imperia con la collaborazione di un gruppo di volontari della protezione civile. Gli alunni hanno avuto modo di visionare, adeguatamente descritti nella loro funzione e nella modalità di utilizzo, alcune tra le principali attrezzature e strumenti che sono impiegati nello spegnimento degli incendi boschivi. Sotto la supervisione della squadra di volontari alcuni studenti hanno provato poi le attrezzature mostrate durante l'attività. Infine la squadra di protezione civile ha illustrato dal vivo le caratteristiche dell’elicottero Eliwest, utilizzato per lo spegnimento degli incendi boschivi e il pilota Piero Chierico ha risposto alle curiosità degli studenti del Marconi".

"Al termine dell’incontro, Eugenio Adolfo ha consegnato agli alunni e ai docenti presenti la brochure “ Imperia città sicura - breve vademecum in caso di allerta” che raccoglie le buone pratiche da attuare in caso di allerta in modo da non intralciare le operazioni di Protezione Civile. L'Istituto Marconi riallaccia così una collaborazione storica con la Protezione Civile con la quale erano già stati attuati negli anni passati diversi Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento ben collegati alle professionalità sviluppate nei corsi scolastici" - concludono dall'Istituto.