Bordighera: assegnata alla Dottoressa Alice Bertaina la 15a edizione del 'Parmurelu D'Oru'

E’ Alice Bertaina la vincitrice della 15a edizione del ‘Parmurelu d’Oru’. La dottoressa è una rara eccellenza della città delle palme e lavora con professionalità e rigore scientifico nella ricerca oncologica pediatrica, prima a Roma e ora negli Stati Uniti.

Bordigotta d’origine, laureata con lode in medicina a Pavia, ha intrapreso la missione professionale all’ospedale pavese del San Matteo, poi ha ottenuto una borsa di studio in Trapianto delle Cellule Staminali ematopoietiche presso l’ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma, a fianco del professor Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia. La dottoressa Bertaina ha conseguito il dottorato di ricerca in Immunologia e Biotecnologia all’Università di Tor Vergata a Roma.

Proprio nella capitale ha sviluppato una tecnica innovativa per la cura dei bambini oncologici. Grazie alla sua ricerca, non è più necessario trovare una persona compatibile per la donazione del midollo osseo, in quanto è sufficiente un genitore del paziente.

Questo risultato, nato nei laboratori medici italiani, è stato riconosciuto così innovativo e meritevole, al punto di essere stato oggetto di interesse da parte della prestigiosa università di Stanford in California, nella cui struttura Alice è stata convocata per portare il suo esperto contributo in ambito sia ospedaliero sia di ricerca. L’importanza dello studio è dimostrato dal fatto che un dipartimento dell’università porta il suo nome (Bertaina Lab).

Nel 2015, la dottoressa Bertaina è stata chiamata, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la Giornata contro il Cancro. Alice, visto gli altissimi risultati raggiunti nell’oncologia pediatrica con il successo del suo studio per la cura di malati, donando prospettive di salute a bambini colpiti da serie patologie è stata selezionata come giovane scienziata dall’Italian Scientists and Scholars of North America Foundation nel 2018.

La sua profonda preparazione unita a determinazione e dolcezza l’ha fatta apprezzare e amare dai suoi colleghi e dai suoi pazienti. La cerimonia ufficiale con la premiazione e la consegna della spilla alla premiata avverrà nel mese di luglio (in data da definirsi).

Il premio Parmurelu d’Oru, annunciato per la festa patronale di sant’Ampelio è stato creato nel 2008. Viene assegnato annualmente a personaggio vivente, nato o residente o riconducibile per la sua attività a Bordighera, che ne abbia onorato il nome e ne abbia dato lustro in un campo specifico.

