Sanremo: disservizio per parcheggio della stazione ferroviaria, la viva protesta di un cittadino

“Buongiorno,

Da alcune settimane nel parcheggio della stazione ferroviaria di Sanremo sono in corso lavori di ristrutturazione, parcheggio nel quale il Comune ha concesso in abbonamento annuale dei posti auto. Ora gli abbonati sono stati invitati a cercare parcheggio in via Anselmi, ma a nessuno del Comune è venuto in mente di riservare un numero sufficiente di posti atti a coprire il reale numero di abbonamenti. Perciò spesso, e d'ora in poi sempre di più, a causa dell'aumentare dei turisti, ci si ritrova senza poter parcheggiare nonostante si sia pagato anticipatamente un abbonamento. Auspico che qualcuno di buon senso si decida a provvedere il prima possibile. Grazie per la comprensione.



Alessandro".