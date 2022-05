Riva Ligure: lettera di ringraziamento allo staff de 'La Grange' dalla nostra lettrice Ivana

Una nostra lettrice, Ivana Paolucci, ci ha scritto per ringraziare il direttore Stefano Faraldi e tutto lo staff della Rsa ‘La Grange’ di Riva Ligure, per quanto fatto per la sorella:

“Vi ringrazio per come avete curato mia sorella in questi 10 anni. Per lei siete stati una famiglia e anche per me. Mi avete supportata nei momenti difficili e non mi avete mai fatto mancare una parola di supporto. Potrei scrivere per ore tutto quello che di bello e buono fate per i nostri parenti e per noi. Vi dico solo grazie ma detto con il cuore. Sarete sempre nei miei pensieri”.