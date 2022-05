Cantiere e semafori nella zona di Airole, alcune considerazioni di un nostro lettore

“Questa mattina ho messo ben 30 minuti per percorrere 3 km causa un cantiere prima del confine. Considerando che abito Airole e che il semaforo davanti alle gallerie è in funzione anche di notte, da più di tre anni (io e molti altri) perdo tempo e pazienza… Qualcuno è anche morto… non ci dobbiamo sorprendere se certi altri paesi non ci prendono sul serio… i Francesi, e mi costa dirlo, hanno rifatto 20 km di strada in un anno, e noi per sistemare un tunnel ci mettiamo in pratica quattro anni!!!!



Roberto Testa – Airole”.