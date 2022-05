Sanremo: domani e domenica l'Open Day con l'inaugurazione dei nuovi campi da Padel (Foto)

Al Solaro Sporting Club si inaugurano nel fine settimana due campi padel superpanoramici. I nuovi campi da padel di ultima generazione vanno ad aumentare l’offerta di spazi ai numerosissimi appassionati di questo sport e si affiancano ai campi da tennis, a quelli da calcetto, all’area fitness e bike ed alla piscina estiva. Completano i servizi del resort sportivo, il ristorante Oasi, l’ospitalità delle camere della Locanda Azzurra e l’ampio parcheggio privato.

Il Solaro Sporting Club, in concomitanza con l’avvio del torneo tennistico di VI e III cat. Lim. 3.1, organizza un 'Friendly Open Day', domani e domenica. A partire dalle 9.30, per tutta la giornata, i due nuovi campi padel saranno messi gratuitamente a disposizione per tutti coloro che vorranno giocare a padel sulla collina del Solaro immersi nel verde e con il mare all’orizzonte.

Solaro Sporting, Via Solaro n.111, Sanremo, tel. +39 0184 665155. E-mail : info@solarosporting.it - www.solarosporting.it