La Sanremese Calcio dona alla residenza Julia un apparato elettromedicale per la Tecarteapia (Foto e Video)

La Sanremese Calcio ha omaggiato, oggi pomeriggio, la Residenza Julia di Orpea Italia in via Borea a Sanremo, di un macchinario elettromedicale per la Tecarterapia acquistato dal club matuziano con il ricavato della vendita all’asta delle maglie speciali prodotte da ‘Laboratori Evento’ di Torino e dedicate al Festival della Canzone Italiana.

Oltre alla dirigenza biancazzurra, è intervenuto il vicesindaco di Sanremo e assessore alle Politiche sociali Costanza Pireri, l’Assessore Massimo Donzella la direttrice della Residenza Julia Federica Cozza, il direttore sanitario della Residenza Julia Franco Bonello. Con loro il Presidente della società, Alessandro Masu, Simone Bregliano e Giorgio Gagliardi in rappresentanza della prima squadra.

Il presidente Masu ha anche parlato del futuro della Sanremese, in particolare sulla possibilità del ripescaggio in C: “Innanzi tutto bisogna vincerli e abbiamo la fortuna di giocare entrambe le partite in casa. Faremo sicuramente domanda di ripescaggio e, personalmente ho parlato con l’Amministrazione comunale perché servono lavori importanti per le strutture, in modo che sia agibile e idoneo per l’eventuale Lega Pro”.

I calciatori hanno anche donato agli ospiti della Residenza Julia, tifosissimi della Sanremese, la sciarpa del club. Residenza Julia, lo ricordiamo, si trova vicina al centro della città, è un immobile nuovissimo dallo stile moderno attrezzato per soddisfare tutte le esigenze degli ospiti, al fine di garantire sicurezza, confort e assistenza continuativi.