Sanremo: donazione apparecchiature a reparti di ostetricia e pediatria dell'associazione ‘a-Marti’

Questa mattina al Palafiori di Sanremo, l'associazione 'aMarti' ha donato ai reparti di pediatria ed ostetricia un saturimetro, un misuratore per la pressione, un ecodoppler fetale e alcuni libri da parte dell'associazione V.I.T.A..



“Una donazione – spiegano dall'associazione 'aMarti' - utile nel contribuire al benessere dei pazienti oltre a supportare il Dipartimento Donna-Bambino di Asl1. Un grazie va ai nostri sostenitori che ci supportano silenziosamente contribuendo ai regali”. Alle parole dell'associazione fanno eco quelle del dott. Riccardo Borea Direttore del Dipartimento Materno-Infantile: “Ringrazio l'associazione 'aMarti' per la loro sensibilità e per il contributo che offrono nell'ambito del supporto alle famiglie fragili con bambini affetti da patologie mediche, una sinergia davvero importante”.