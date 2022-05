Sanremo: domani magia e comicità al Roof Garden con il 'prestigiattore' Andrea Paris

La stagione eventi del Casinò di Sanremo propone al Roof Garden domani sabato 14 maggio ore 20.30 la performance di Andrea Paris (ad invito ndr). Un Magic comedy show, brillantemente realizzato attraverso un’originale forma di “magia” unita ad un’esplosiva ed accattivante verve, che coinvolgerà il pubblico del ristorante sotto le stelle.



Il “prestigiattore”, come si definisce Andrea Paris, è una figura nuova di protagonista dell’arte dell’intrattenere che media il sorriso con l’emozione dei giochi di magia.È un magic comedy show quello che Andrea Paris presenta al Casinò di Sanremo. Le componenti: la magia, con numeri di prestidigitazione e mentalismo, e una escalation di ritmo e comicità, con il pubblico che diventa il vero protagonista. Paris in pochi anni è diventato volto televisivo di grande successo: nel 2019 “Italia’s Got Talent” lo consacra tra i concorrenti di maggior successo, mentre l'anno successivo, nel 2020, Paris trionfa al contest tv “Tú sí que vales”.