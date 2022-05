Diano Castello: da lunedì prossimo al via il progetto di 'Pet therapy' alla casa di riposo 'Quaglia'

La Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus di Diano Castello, da lunedì avvierà con cadenza periodica il progetto di Pet therapy, a cura dello staff di psicologo ed animazione.

Dopo l'esordio, avvenuto a febbraio scorso che ha riscosso elevato gradimento da parte degli anziani ospiti, lunedì eseguirà una visita con i suoi graditi animali, la giovane Malvina Abbattista dell'associazione ‘Equus Lab’. Nel corso dell’incontro sarà presente una troupe televisiva per eseguire delle riprese audiovisive per un servizio giornalistico che andrà in onda, in data ancora non resa nota, su importante emittente di portata nazionale.

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i Direttori (Amministrativo e Sanitario) ringraziano la Cooperativa San Carlo Onlus per l'organizzazione dell'evento e per il rinfresco che allieterà l'evento.