Ediliziacrobatica cerca tecnici commerciali a Sanremo

EdiliziAcrobatica sta cercando geometri, architetti e commerciali a Sanremo per ricoprire il ruolo di Consulente Commerciale; un’occasione di carriera davvero imperdibile, con l’opportunità di gestire un ricco portfolio di clienti, già avviato e in continua crescita!

Per scoprire di più su questa posizione e inviare la propria candidatura è sufficiente cliccare qui.

EdiliziAcrobatica, presente in Liguria da diversi anni, ha deciso di potenziare la sua rete commerciale nella regione per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti con qualità e velocità sempre più elevate.

Entrare in EA significa entrare a far parte di un ambiente giovane e dinamico, in continua evoluzione, meritocratico e con ottime opportunità di carriera. Infatti, molte delle nostre figure, dall’assistente di cantiere, allo stagista neolaureato, hanno la possibilità di crescere professionalmente e personalmente fino ad arrivare a occupare cariche manageriali. Questo perché per un giorno al mese, l’azienda interrompe la produzione per formare tutti i suoi collaboratori, sia da un punto di vista tecnico che personale, creando dei percorsi di formazione su misura per ognuno di essi.

“Il nostro obiettivo - spiega Anna Marras, socia di EdiliziAcrobatica e consigliera di amministrazione con delega alle risorse umane – è offrire occupazione e formazione, in un settore in forte crescita ed espansione su tutto il territorio italiano. Quello che offriamo, con il ruolo di Tecnico Commerciale, è un’occasione di sviluppo professionale e personale in un settore completamente innovativo e con opportunità di crescita ancora in gran parte inesplorate. Quelli che cerchiamo sono giovani disposti a raccogliere la sfida di EdiliziAcrobatica e a costruire valore insieme a noi”.