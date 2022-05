Bomba day: gli ospiti della RSA Le Palme di Taggia saranno ospitati fino a lunedì Over Senior Residence di Sanremo

Da domani, tutti gli ospiti della RSA Le Palme di Arma di Taggia saranno evacuati per via delle operazioni di disinnesco della bomba nel torrente Argentina e saranno accolti presso l’Over Senior Residence in via G. Anselmi 3 a Sanremo. La direzione della Struttura di Appartamenti Protetti matuziana, si è resa disponibile ad accogliere gli Ospiti della Casa di Riposo consentendo così di collocarli tutti in un’unica sede facilitando il compito assistenziale-sanitario durante la breve degenza. Infatti, la zona rossa su Arma di Taggia e Levà scatterà dalle ore 7 di domenica e proseguirà fino a quando la bomba non sarà resa inerte e allontanata dall'abitato. Non c'è una tempistica precisa ma si parla di almeno 8 ore, fino a un massimo di 12 ore, quindi al più tardi alle 21 di domenica. Gli ospiti della RSA armese faranno ritorno a Le Palme, il giorno seguente, il 16 maggio.

"La decisione è maturata in accordo con la Direzione Sanitaria ASL 1 e la Prefettura di Imperia. - sottolineano dalla struttura di Sanremo - L’over Senior, inoltre, in collaborazione con il Settore Servizi Socio Educativi del Comune di Taggia, ha pensato di accogliere tutti gli over 65 residenti nel territorio comunale (dalle 08.00 fino a fine emergenza), che vorranno trascorrere insieme, con un ricco programma di attività, la giornata in serenità e sicurezza. Per informazioni rivolgersi al Comune di Taggia telefonando al numero 0184.462607 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 oppure scrivendo all’indirizzo: emergenza.ordigno@comune.taggia.im.it".

“Vista la situazione delicata, abbiamo pensato di estendere a tutti gli Over l’invito a venire a trascorre la giornata di domenica 15 maggio insieme a noi e ai nostri Ospiti. Questi eventi possono arrecare stress e agitazione, soprattutto alle persone anziane. Stando in compagnia, dedicarsi ad una partita a bocce piuttosto che a carte è più facile distrarsi e rilassarsi” ha dichiarato Augusta Marino Over Manager-ufficio clienti della Residenza Over di Sanremo.