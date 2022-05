Sanremo: l’Ebanisteria Martelli regala emozioni uniche e arredi di prestigio

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Sanremo in Valle Armea, dove opera un laboratorio artigiano di grande prestigio e lunga tradizione familiare: l’Ebanisteria Martelli.

Un’azienda a conduzione familiare, nata più di 40 anni fa su iniziativa del maestro artigiano Martelli Felice e del figlio Walter, e che si è conquistata un ruolo di primo piano grazie alla competenza, alla capacità di proporre produzioni uniche ed esclusive.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Quando pensi ad una falegnameria è facile immaginare locali pieni di polvere e disordinati, abitati da un artigiano con i capelli pieni di trucioli. Qui al contrario, veniamo colpiti dalla pulizia e dall’ordine, e siamo accolti con calore e cordialità da Walter. Solo la competenza artigiana, fatta di attenzione al dettaglio e di cura nella scelta delle essenze, permettono di soddisfare i desideri di una clientela importante, non solo ligure, che cerca mobili e complementi di arredo di grande qualità

Le creazioni, artigianali e personalizzate, nascono dalla stretta collaborazione con architetti ed interior designer e si concentrano nella produzione di cucine, armadi, mobili per soggiorni, boiserie, scale, porte, arredamenti per negozi e studi, allestimenti fieristici.

In questo laboratorio si lavora solo il legno, non ci sono plastiche e altri materiali. E questa è una scelta fondamentale, che, privilegiando l’utilizzo di materiali di qualità, richiede una conoscenza ed un aggiornamento continuo delle tecniche di lavorazione.

Ma nel successo di questa azienda non c’è solo la tecnica e la formazione continua, c’è anche un aspetto romantico, la passione dell’artigiano ed una importante componente creativa.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

L’Ebanisteria Martelli si trova a Sanremo in via Armea 89, telefono 0184.541356

Sito internet: www.ebanisteriamartelli.it