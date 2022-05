Bordighera: mentre prende forma il piano rifacimento asfalti si curano altri dettagli in vista dell'estate 2022

E' partito all'inizio del mese di maggio il piano di rifacimento degli asfalti a Bordighera. Il lavoro è cominciato dal centro città, in piazza Giuseppe Garibaldi, e nelle vie collaterali, come via Matteotti e via al Mercato.

L'intervento proseguirà nella principale via Vittorio Emanuele, poi in Arziglia dove è presente un avvallamento del terreno, e nelle strade secondarie in cui ci sono problemi legati alla presenza delle radici dei pini. Successivamente toccherà al sottopasso del depuratore di Lungomare Argentina. Un impegno per rispondere presente alla prossima e vicina stagione balneare e che garantisce senza dubbio una migliore fruibilità della viabilità oltre ad una adeguata qualità del manto stradale.

In via dei Colli è stata posata la cornice in acciaio intorno alla vasca e gli ultimi interventi di rifinitura per la sua opera 'Coda di Capodoglio' che fa da benvenuto e biglietto da visita della città per gli automobilisti avventori. "La fontana da oggi è ancora più bella - dice il primo cittadino - e, sulla stessa strada, proseguono anche i lavori per il nuovo belvedere".