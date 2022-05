Target con Ilaria Salerno |

Target: da più di sessant’anni l’azienda agricola "Da Parodi" valorizza le proprie produzioni e il territorio ligure

Da sempre attenta alle naturali esigenze delle singole coltivazioni, la famiglia Parodi offre una variegata produzione di frutta e ortaggi durante tutto l’anno.

L’azienda agricola "Da Parodi" nasce nel 1960, anno in cui Andrea Parodi comprò i primi appezzamenti di terreno nel Comune di Castellaro. Con il “boom della floricoltura” gli oliveti che occupavano questi terreni vennero sostituiti da rose sterlizie e poi, più recentemente, da bulbose. Con il graduale declino della floricoltura a partire dal 1994 parte degli appezzamenti vennero riconvertiti a uliveto. Il ritorno alle antiche produzioni liguri quali vite, olivo, agrumi e ortaggi per passione e per necessità hanno portato alla completa conversione dell’azienda nel 2009. Da quel momento i terreni destinati alle produzioni floricole sono stati completamente convertiti ad ortaggi, frutta e vigna. Oggi dell’azienda si occupa Sonia Parodi, aiutata da mamma Giulia, papà Alfredo e zio Giovanni. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di promuovere la genuinità dei propri prodotti infatti, oltre a produrre vini liguri come Vermentino, Pigato e il Moscatello di Taggia, la famiglia Parodi ha deciso di aprire un agriturismo dove i turisti possono trovare tranquillità e prodotti genuini. Grazie alla possibilità di utilizzare la cucina dell’agriturismo come laboratorio Sonia e il suo team propongono ai loro clienti anche confetture e sughi pronti, utilizzando unicamente i propri ortaggi e la propria frutta fresca. L’azienda "Da Parodi" fa parte dei Soci fondatori dell’associazione dei produttori del Moscatello di Taggia, nata per tutelare il lavoro di ricerca che ha permesso di produrre il Moscatello, vino di storia gloriosa che era andato quasi perduto. Di notevole importanza per l’azienda anche le collaborazioni instaurate in questi anni come quella con il pastificio “Voglia di sfoglia” con il quale la famiglia Parodi ha creato il raviolotto al Moscatello di Taggia.

