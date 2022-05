Pallanuoto Giovanile: i risultati delle squadre giallorosse della Rari Nantes Imperia

Negli scorsi giorni le giovanili della Rari Nantes Imperia sono tornate in vasca.

UNDER 16 FEMMINILE

Nulla da fare per le ragazze di Francesca Giulini che, alla 'Vassallo', cedono 19-4 contro la corazzata del Bogliasco. Le giallorosse rimangono in gara nei primi due tempi, andando in rete con le doppiette di Iazzetta e Cappello (5-4 all’intervallo lungo). Nei secondi 16 minuti, le imperiesi non trovano più la via del gol e le padrone di casa allargano il divario.

UNDER 18 MASCHILE

Sconfitta per 8-6 alla ‘Baldini’ di Lavagna. I giallorossi partono meglio grazie alla doppietta di Cipriani ma subiscono il ritorno veemente dei levantini che ’strappano’, con un 4-1 parziale, nel terzo periodo. Non bastano così le triplette di capitan Cipriani e del vice Grosso.

La stessa Under 18 si è rifatta, qualche giorno dopo, battendo Rapallo per 11-7. Alla ‘Cascione’, i ragazzi di Pisano mettono le cose in chiaro fin dai primi otto minuti (4-1), anche se gli avversari non li lasciano mai scappare. Come spesso accade, è decisivo il terzo periodo, con un 5-2 giallorosso che indirizza i tre punti. Tra i marcatori spicca il poker di Parolini, seguito da Cipriani e Grosso (doppietta per entrambi), un gol per Milani, Sciocchetti e Rombo.