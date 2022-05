Doppio appuntamento nell'ultimo fine settimana per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta domenica scosa a Genova la 2ª e conclusiva prova del campionato regionale di ginnastica artistica femminile individuale livelli LC ed LD. Ottimi i risultati delle atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori, che hanno confermato le prestazioni della prova precedente.

Nel livello LD, Oro confermato nelle allieve per Matilde Pescador e argento nelle junior per Rebecca Amoretti. Anche nel livello C non sono mancate le soddisfazioni per Giorgia Giovannini salita sul secondo gradino del podio, Alessia Saccoccia terza classificata, mentre al rientro nell’attività agonistica Serena Conio si è classificata al 15 posto .Nelle Allieve Sara Pappaterra ha sfiorato il podio centrato nella gara scorsa, classificandosi al 4° posto per pochi decimi di punto.

Con questa prova si concludono le gare regionali del calendario della Federginnastica sezione GAF riguardo il primo semestre che ha dato molte soddisfazioni ai tecnici Sonia Di Marcoberardino, Angelica Stella e Marzia Riccardi. Per la ritmica rimane da disputare il recupero della prova individuale dei livelli LA-B e C in programma al PalaRuffini di Taggia domenica 29 maggio e che vedrà la Ginnastica Riviera dei Fiori protagonista anche nell’organizzazione dell’evento.

Molto gratificante e ricco di emozioni la partecipazione dei 70 ginnasti RdF alla 23ª edizione del GEF, che continua a riscuotere interesse a livello internazionale. Venerdì scorso si è svolta la finale del concorso di danza. La giuria, presieduta da Valentyna Sevostian coreografa della Scuola Statale di Kiev, ha apprezzato i tre ‘pezzi’ proposti dalla Riviera a cui è stata assegnata la targa della Menzione Speciale GEF 2022 per la coreografia Le Raffaelle.

Due le coreografie realizzate da Monia Stabile col gruppo Gymevents (Le Raffaelle) e con le ginnaste silver (Ritmica d’Insieme). Terza coreografia in concorso quella ideata da Giulia Bellone, Elisa Addiego e Sonia Di Marcoberardino che ha coinvolto il nutrito gruppo delle sezioni silver di artistica femminile e trampolino elastico.(Acrobatic Gym Team).

Sabato è stata la volta della nostra sezione di ginnastica artistica di Via Volta che si è esibita nel Galà Finale del Gef eseguendo una ‘accattivante’ coreografia (Living for You) ideata da Angelica Stella e Marzia Riccardi, che ha appassionato il numeroso pubblico del Teatro Ariston, sede dell’Evento per tutte le serate. Il gruppo RdF è stato premiato in maniera molto simpatica e ‘promozionale’ dal youtuber Nick Radogna che ha fatto con loro e pubblicato un video che ha riscosso interesse sui social.