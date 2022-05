Vincenzo Benza, socio del Lions Club Sanremo Host, eletto 2° Vicegovernatore Distretto 108 Ia3 Lions International (foto)

Grande soddisfazione per il Lions Club Sanremo Host, per l'elezione del socio Vincenzo Benza a 2° Vice Governatore del Distretto 108 Ia3 per l'anno sociale 2022-2223, avvenuta a Savona l'otto maggio, in occasione del XXVII° Congresso di Chiusura del Distretto 108 Ia3 Governatore Pier Granco Marrandino.



Una carica Distrettuale molto importante che permetterà al Lions sanremese. di assumere nel 2024, la carica di Governatore del Distretto 108 Ia3 del Lions International. Al socio Lions Vincenzo Benza, sono giunte centinaia di messaggi di auguri dai Lions del Multidistretto Italy. Dalla nostra redazione tanti auguri a Vincenzo Benza per il suo prestigioso incarico.



RP