Venerdì scorso, serata dei Presidenti e presentazione nuovo Cosiglio Direttivo del Lions Club Sanremo Host (foto)

Venerdì 6 maggio il Lions Club Sanremo Host ha organizzato la “Serata dei Presidenti”, un evento nato nel 2012 con la Presidenza di Mario Berardi da un'idea di Roberto Pecchinino, e mirato a dare il giusto riconoscimento ai vari Presidenti che negli anni si sono succeduti alla guida del Club e hanno contribuito a realizzare molteplici service a favore della comunità.

L’incontro è avvenuto nella bella cornice dell’Hotel Bel Soggiorno ed è stata l’occasione per rivedere anche i Past Presidenti che per vari motivi non fanno più parte dell’Associazione, perché il Lions Club Sanremo Host non dimentica chi, nel passato, lo ha rappresentato e ha lavorato con grande spirito di servizio.

A tutti il Presidente Giancarlo Buschiazzo ha consegnato un attestato, firmato anche dal Governatore del Distretto 108Ia3 Pier Franco Marrandino, per ringraziarli per lo spirito lionistico manifestati durante il loro anno di presidenza e per i successi ottenuti. Alla serata hanno partecipato numerosi past-presidenti del Lions Club Sanremo Host: Ludovico Monteleone (a.s. 1980/1981), Gustavo Ottolenghi (a.s. 1989/1990), Mario Aprosio (a.s. 1996/1997), Oriana Ragazzo (a.s. 2007/2008), Piero Orso (2009/2010), Vincenzo Benza (2010/2011), Mario Berardi (2011/2012), Enza Muto Santaniello (2012/2013),). Giorgio Cravaschino (2013/2014), Ettore Delbò (2014/2015), Emanuele Ghiringhelli (2017/2018). Sono state consegnate anche le targhe e la pergamena di riconoscenza del Club ai due presidenti uscenti Vincenzo Benza(a.s. 2018/2019) e a Roberto Pecchinino (a.s. 2019/2020 e 2020/2021), perchè a causa della pandemia negli ultimi due anni, tutte le cerimonie e gli incontri in presenza erano stati sospesi. Una pergamena di riconoscenza, è stata consegnata anche alla socia Rosalba Sopranzi Monteleone, per essera stata una delle fondatrici e il primo presidente del Lions Club Sanremo Matutia (a.s. 1987/1988).

Con l’occasione è stato presentato il nuovo Consiglio Direttivo per l’anno/ sociale 2022/2023, che entrerà in carica il prossimo 1 luglio, composto da: Domenico Frattarola Presidente, Guido De Angeli Primo Vice Presidente, Oriana Ragazzo Secondo Vice Presidente, Giancarlo Buschiazzo Past President, Francesco Surace Segretario, Maurizio Cravaschino Tesoriere, Giorgio Cravaschino Cerimoniere, Emanuele Ghiringhelli Censore, Franco Ballestra Presidente del Comitato Soci, Roberto Pecchinino Consigliere e Addetto Stampa, Ettore Delbò e Claudio Perato Consiglieri, Milena Balestra Leo Advisor, Emanuele Frattarola Officer Telematico.