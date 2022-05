Sanremo: da Regione Liguria 1,5 milioni di euro per interventi di manutenzione sulla pista ciclabile

Questa mattina si è tenuta una riunione presso AMAIE Energia per fare il punto sui lavori di manutenzione della pista ciclabile. Interventi che verranno realizzati grazie al contributo di 1,5 milioni di euro finanziati da Regione Liguria e che interesseranno la pista in tutto il territorio provinciale nei punti più sensibili.



All’incontro erano presenti l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e i membri del Consiglio di Amministrazione di Amaie Energia (Andrea Gorlero, Mauro Albanese e Claudia Rodini) e tecnici che hanno presentato i vari interventi in programma. Commenta l’assessore regionale all’Urbanistica: ”Una riunione importante per stabilire il cronoprogramma degli interventi di manutenzione sulla pista ciclabile. Regione Liguria sta investendo per realizzare piste ciclabili, infrastrutture fondamentali per il rilancio turistico, la valorizzazione del territorio e per incentivare la mobilità sostenibile. Siamo consapevoli, però, che la manutenzione sia fondamentale, per la sicurezza ed il decoro della ciclovia. Per questo motivo abbiamo deciso di investire 1,5 milioni di euro. Una cifra importante che consente di realizzare interventi attesi da anni. Atti concreti che evidenziano l’attenzione e la cura del territorio da parte della nostra amministrazione.”