Villa Ormond: grande successo per la cena di gala “Mangiare i fiori”, un’esclusiva del gruppo Morenews

Ancora un successo per il format organizzato dal gruppo editoriale Morenews e che è stato proposto in occasione dell’appuntamento “Aspettando Villa Ormond in fiore” nella straordinaria location della villa sanremese.

L’evento è stato inserito nell’ambito della manifestazione promossa da Fondazione Villa Ormond Events in collaborazione con l'Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio di Albenga e Cna Imperia.

La cena di gala è stata una festa divertente e simpatica con oltre 140 partecipanti ed un menù originale realizzato dallo chef executive di AdHoc, Matteo Riccitelli, che ha proposto un delizioso menù con piatti realizzati con i fiori eduli dell’azienda Ravera Bio di Albenga.

Durante la serata il giornalista Claudio Porchia insieme all’attore comico Stefano Bicocchi in arte Vito, ha presentato i fiori delle diverse preparazioni ed accompagnato il pubblico nella degustazione di sapori particolari, in alcuni casi mai provati prima. Fiori utilizzati per soli fini ornamentali ed apprezzati per la bellezza dei colori dei petali come Begonia, Calendula, Bocche di Leone, Tagete, Nasturzio e Viola sono stati presentati nella versione alimentare permettendo agli ospiti di scoprire i segreti della cucina con i fiori, che rappresenta la nuova frontiera della cucina gourmet.

Questo il menù proposto dallo chef Matteo Riccitelli

Aperitivo di benvenuto con Focaccia ai fiori di Rosmarino ed un Fiore di Zucca ripieno al sapore della Primavera con ripieno di Bocche di Leone

Come antipasto un delicato “Totanacetta, Gambero Rosa e fiori di Calendula fritti con salsa ai fiori di Nasturzio, che ha dato una inedita piccantezza al piatto.

Come primo piatto dei gustosi Raviolini con ripieno di Coniglio e aromatizzati con fiori di Tagete

A seguire uno squisito “Pavè di Branzino alla plancia su purea di patate viola, maionese alla Viola Cornuta con burro ai Fiori di Begonia” che ha tenuto in equilibrio i sapori del mare con le note acidule e agrumate della Begonia.

Infine un dessert preparato dallo chef Luca Muratore, collaboratore della Cna di Imperia che ha proposto un “Omaggio ai Fiori di arancio e agli agrumi della Riviera”

“È stata una grande soddisfazione registrare i commenti positivi dei partecipanti alla serata ed in particolare gli apprezzamenti sulla proposta gastronomica curata con cura e competenza dallo chef Matteo Riccitelli, che voglio ringraziare insieme a tutto lo staff del catering Adoc per la disponibilità e la grande professionalità dimostrata anche in questa occasione – dichiara Enrico Anghilante editore di Morenews – Un particolare ringraziamento alla Fondazione Villa Ormond per aver ospitato l'evento, all'attore chef Vito per la sua presenza ed i suoi divertenti interventi, allo sponsor tecnico, Ravera Bio di Albenga, che ha fornito i preziosi fiori, veri protagonisti della serata, alla Cna di Imperia per aver contribuito al successo della serata con un gradevole dessert ed infine al nostro giornalista, Claudio Porchia, che con i suoi brillanti racconti ha accompagnato gli ospiti a scoprire i segreti della cucina con i fiori. Una serata di grande successo, frutto del lavoro collettivo del nostro gruppo editoriale Morenews. Da anni siamo presenti nel settore della ristorazione con una serie di format e diverse proposte culturali di alto livello oggi riunite in “Traveleat.it” il nuovo contenitore del nostro gruppo, che abbina il food e il drink al turismo”.

Ricordiamo che “Mangiare i Fiori” è un format disponibile per serate in ristoranti italiani ed europei. Chef e Titolari possono chiedere informazioni inviando una mail all’indirizzo eventi@morenews.it oppure contattando il numero 348-0954317.