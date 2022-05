Ventimiglia: blitz a ridosso della ferrovia, 13 extracomunitari fermati. Due erano spacciatori

Nel corso di un’operazione di Polizia, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, venerdì scorso gli agenti del reparto investigativo di Ventimiglia hanno fatto un blitz in un piccolo attendamento abusivo, allestito da alcuni stranieri senza fissa dimora a ridosso della linea ferroviaria nella città di confine.

Tredici persone sono state accompagnate negli uffici del Commissariato e denunciate alla Procura per invasione di terreni e edifici. Soltanto tre sono risultati irregolari in Italia e messi a disposizione dell’ufficio immigrazione della Questura per i conseguenti provvedimenti di espulsione. Due sono stati invece indagati per spaccio di droga e hanno subito il sequestro di circa 300 euro in contanti, provento dell’attività, oltre a un centinaio di buste per il confezionamento delle dosi, una bilancia di precisione per la pesatura dello stupefacente e due coltelli.

Uno dei due è stato denunciato perché trovato in possesso delle speciali chiavi per l’apertura delle porte dei convogli ferroviari, sia del tipo italiano che francese. Complessivamente, negli ultimi tre giorni, sono state sottoposte a verifica di polizia 548 persone, 226 veicoli e sono stati eseguiti 23 interventi d’emergenza di soccorso pubblico e di prevenzione generale.

In totale sono state 18 le persone indagate, 5 gli stranieri sottoposti a espulsione, 2 quelli trasferiti nel centro per il rimpatrio di Torino.