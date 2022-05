Santo Stefano al Mare: incidente al bivio per Cipressa, un 70enne è rimasto ferito

Incidente a Santo Stefano al Mare, all'altezza del bivio per Cipressa. Stando a una prima ricostruzione un uomo di 70 anni a bordo di uno scooter è rimasto ferito in seguito all'impatto con un furgone. Sul posto sono subito intervenute le squadre con il personale sanitario del 118 e un'ambulanza. Di fronte alle condizioni dell'uomo è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'accaduto è in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri.