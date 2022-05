Coronavirus: calano il tasso di positività (13,45%) e i ricoverati sia in provincia che in regione

Sono 987 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 7.335 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività in calo al 13,45%.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 137, a Savona 146, a Genova 527 e a Spezia 173. Continua a calare in modo confortante il numero dei ricoverati, 30 (-6) su scala provinciale, mentre le terapie intensive rimangono 3. Scendono i ricoveri anche su base regionale, 238 (17 in meno di ieri) con 11 (-1) terapie intensive.

Oggi non si registrano morti. Si trovano in sorveglianza attiva presso il proprio domicilio, in totale in Liguria, 12.878 (-48).

Sotto il bollettino completo.