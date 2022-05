Bomba a Taggia: paura per gli sciacalli, in campo controlli mirati e le 70 telecamere comunali

C'è preoccupazione a Taggia per i possibili episodi di sciacallaggio che potrebbero verificarsi domenica, in seguito all'evacuazione per la rimozione della bomba nel torrente Argentina. Sotto questo aspetto, è stato previsto un importante servizio d'ordine che partirà già nella giornata di sabato.

Per la giornata di domenica sia il Municipio che la caserma dell'Arma ricadranno nella zona rossa e per questo motivo il centro di controllo sarà trasferito per tutto il tempo necessario all'interno della Scuola Soleri a Taggia. Da lì verranno controllate le oltre 70 telecamere presenti sul territorio comunale.

Oltre a questo non va dimenticato che nella giornata di domenica si registrerà un sensibile aumento di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. In particolare saranno presidiati i punti di accesso al limitare dell'inizio della zona rossa. Questo, sia per evitare l'accesso non autorizzato ma anche per fornire assistenza alla viabilità, in particolare nella zona delle Periane e del Casello Autostradale che sarà regolarmente aperto sia in entrata che in uscita.