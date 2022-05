Autostrada chiusa, traffico in tilt nel centro di Oneglia: task force di polizia e vigili

Traffico in tilt nella serata di oggi nel centro di Oneglia a causa della chiusura dell'A10 tra Andora e Imperia Est a causa della fuoriuscita di idrocarburi da un’autocisterna in transito lungo la A10 all'altezza di Andora.

Dopo una chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni, che ha causato code per oltre 5 km, al momento il traffico è stato riaperto in direzione Francia.