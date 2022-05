A10: fuoriuscita di idrocarburi da un'autocisterna ad Andora: massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Problemi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia in A10 e gravi rischi per le persone e per l’ambiente: questo pomeriggio intorno alle 17.15 si è verificata una fuoriuscita di idrocarburi da un’autocisterna in transito lungo la A10 all'altezza di Andora.

Massiccio lo spiegamento de soccorsi: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con 2 squadre di Savona, 2 di Albenga e una di Imperia.

Dopo una chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni, che ha causato code per oltre 5 km, al momento il traffico è stato riaperto in direzione Francia.