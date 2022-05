Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 12 a domenica 15 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 12 MAGGIO

SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

14.00. ‘Aspettando Villa Ormond in fiore’: convegno ‘Innovazione sostenibile in floricoltura’, organizzato da Distretto Florovivaistico della Liguria, CREA-OF Sanremo e CERSAA Albenga. Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info)



17.00. ‘Aspettando Villa Ormond in fiore’: Show Cooking a cura di Giancarlo Borgo (Le Macine del Confluente, Badalucco) e Clelia Vivalda (Arte e Querce, Monchiero). Testimonial d’eccezione lo chef attore Stefano Bicocchi, in arte Vito. Conduce Stefano Pezzini. Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info)

IMPERIA



10.00-19.00. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, mostra presso la Galleria civica Il Rondò in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 15 maggio (depliant)



15.30-19.00. ‘Arte & Istituto Charitas’: esposizione tavole del grande fumettista Rino Albertarelli e del famoso illustratore Walter Molino che i due artisti realizzarono, negli anni 50/60, per i Calendari dello Istituto Charitas ideati da don Luigi Morelati. Parrocchia di Cristo Re, fino al 15 maggio



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



11.00-13.00. ‘Albintimilium mai vista’: in occasione della Notte Europea dei Musei, inaugurazione del nuovo tunnel multimediale e presentazione al pubblico della nuova App per la scoperta della città di Albintimilium, Area Archeologica di Nervia, corso Genova 134



16.00. Per il 5° ciclo di ‘La Stampa al museo’, incontro con il giornalista Teodoro ‘Teddy’ Chiarelli su ‘Musei ed arte. Il mecenatismo nel XXI secolo’. Intervista l’autore la giornalista de La Stampa Alessandra Pieracci. Sala ‘Emilio Azaretti’ al Museo Archeologico del Forte dell’Annunziata, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 maggio

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



16.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, ContemporaneaMente – Leggere per comprendere il passato. presentazione libro di Giuseppina Gulli ‘Con altri occhi... ali animali raccontano fra fantasia e realtà’ (Anzio, 2021). Dialoga con l’autrice Fiorenzo Battistotti e introduce il bibliotecario Marco Vincenzi del Polo Culturale di Palazzo del Parco. Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



REZZO

10.00. ‘MontagnaUisp!’, evento nazionale per gli appassionati e i curiosi della montagna: per un’intera settimana la valle della Giara di Rezzo si animerà con svariate attività legate a questo territorio. Info e iscrizioni al 329 8631702 (i dettagli a questo link)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

18.30. Thursday Live Session con Lass. Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.30. Happy Hour Musicale: concerto di musica da camera con Ilyoung Chae & Sibylle Duchesne, violino, François Duchesne, viola e Alexandre Fougeroux, violoncello. In programma: Franz Schubert e Robert Schumann. Maison de France (più info)

20.30. ‘Un Picasso’ di Jeffrey Hatcher: spettacolo teatrale con Jean-Pierre Bouvier e Sylvia Roux. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 13 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. ‘Aspettando Villa Ormond in fiore’: laboratori didattici realizzati nel quadro del Fascination of Plants Day 2022: animazioni didattiche + attività artistiche Partecipate. Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info QUI e QUI)



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



16.00. Per l’Unitre, presentazione libro di Paola Forneris ‘La presenza britannica a Sanremo, dai primi viaggiatori alla nascita della colonia britannica nel secolo XIX’. L’autrice dialoga con Freddy Colt. Sala degli Specchi del Comune, ingresso gratuito (più info)

17.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), la giornalista Laura Calosso presenta il suo libro ‘Ma la sabbia non ritorna’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti liberi, necessaria mascherina FFp2

18.30-21.30. Per i ‘Venerdì live’, note pop rock e ballad di Fabrizio Barbera. Stra-ordinario, corso Garibaldi 191

20.30. Lezione di Ballo Liscio, Latino e di Gruppo gratuita per tutto il mese di maggio a cura dell'ASD Love Dance aperta a tutti, donne, uomini, single o coppie di tutte le età. Circolo La Villetta (ancora il 20 e 27 maggio), info 392 0500572

IMPERIA

10.00-19.00. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, mostra presso la Galleria civica Il Rondò in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 15 maggio (depliant)

15.30-19.00. ‘Arte & Istituto Charitas’: esposizione tavole del grande fumettista Rino Albertarelli e del famoso illustratore Walter Molino che i due artisti realizzarono, negli anni 50/60, per i Calendari dello Istituto Charitas ideati da don Luigi Morelati. Parrocchia di Cristo Re, fino al 15 maggio



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

18.00-20.00. Per il ciclo formativo sulla storia dell’arte a cura di Formae Lucis, conferenza sul tema ‘Episodi di storia dell’arte sacra. Esempi di interesse iconologico’. Oratorio di san Sebastiano di Via Agnesi (più info)



18.00. Per ‘33 Giri Italian Masters - Incontri con la musica d’autore’, Stefano Senardi presenta ‘Franco Battiato: La voce del padrone’ con la partecipazione di Gaia Ammirati. Sala Convegni della Biblioteca Civica, ingresso libero



21.15. Tour europeo di ‘PITH’: progetto collaborativo a cura di Michele Anelli (contrabbasso), Jean Marc Baccarini (sassofoni), Lorenzo Capello (batteria e percussioni) e Andrea Bazzicalupo (chitarra). Teatro dell'Attrito, Via Bossi, Info e prenotazioni al numero 320 2127 561



VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

18.00. ‘Ventimiglia Wine Masterclass’ dal titolo ‘Sparkling Wine Night’ con Cristina Mercuri. Evento nell’ambito della 1ª edizione della rassegna enogastronomica ‘Oltre il Cibo’. Via Garibaldi 18 nel Centro Storico di Ventimiglia (ex ristorante Il Bucaniere), anche domani, info e prenotazioni QUI

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 maggio

DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.30. 13° Gran Premio Storico di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco, fino al 15 maggio (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.30. ‘Un Picasso’ di Jeffrey Hatcher: spettacolo teatrale con Jean-Pierre Bouvier e Sylvia Roux. Théâtre des Muses (più info)

NICE



20.00. Zucchero in concerto. Palais Nikaïa (più info)

20.30. ‘Les voix de J.S Bach et G.F Haendel’: concerto dei solisti de l'Ensemble baroque de Nice con Rossana Bertini (soprano) e Philippe Cantor (baritono). Eglise Saint François-de-Paule (più info)



SABATO 14 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

10.00. ‘Villa Ormond in fiore’: Mostre + Laboratori (h 10.30) + Teatro: ‘Il meraviglioso mondo di Oz (h 11) + ‘La lavanda aromatica storica della Liguria: diversità e proprietà’: conferenza (h 11) + incontro dal titolo ‘La via nella Natura’ (h 15) + Musica da camera con la Giovane Orchestra Note Libere (h 11) + Live Music / Dj Set (h 16). Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info QUI e QUI)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



15.00-18.00. ‘Performer Italian Cup’ (fasi regionali del campionato delle Arti Scenico/Sportive): discipline di assolo performer canto, assolo performer recitazione, assolo performer completo, compagnia piccole e compagni grandi. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, anche domani

17.00. ‘L’Amore giovanile e l’Amore per la terra’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Piotr Sulkowski con Ludmil Angelov al pianoforte. Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni a questo link)

21.00. ‘Magic comedy show’ di Andrea Paris con numeri di prestidigitazione e mentalismo. Roof Garden del Casinò Municipale (più info)



IMPERIA

10.00-19.00. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, mostra presso la Galleria civica Il Rondò in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 15 maggio (depliant)



15.30. GiraParasio: trekking urbano per visitare il borgo storico del Parasio e la mostra in corso a Palazzo Guarneri su Ligustro. Ritrovo davanti al Duomo di San Maurizio, info e prenotazioni al 331 6992009



15.30-19.00. ‘Arte & Istituto Charitas’: esposizione tavole del grande fumettista Rino Albertarelli e del famoso illustratore Walter Molino che i due artisti realizzarono, negli anni 50/60, per i Calendari dello Istituto Charitas ideati da don Luigi Morelati. Parrocchia di Cristo Re, fino al 15 maggio



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

9.55. In occasione della riapertura della tratta Nizza-Ventimiglia-Cuneo, partenza de ‘Il treno di Biancheri’, il famoso convoglio storico denominato ‘Centoporte’, nell’ambito del progetto Alpimed Mobil. Ferma nelle stazioni di Breil Sur Roya (10.38), Tenda (11.38), Limone Piemonte (12.07), Cuneo (12.40). Ripartenza da Cuneo alle h 16 e arrivo a Ventimiglia previsto per le ore 19



10.30. ‘Ventimiglia Wine Festival’: inaugurazione Expo con i saluti istituzionali + Conferenza sui vini e olio liguri con relatori: Alessandro Masnaghetti, Massimo Zanichelli, Alessandro Giacobbe, Alessandro Carassale. Teatro Comunale (locandina)

10.30-20.00. ‘Ventimiglia Wine Festival’: apertura Stands al pubblico nella Zona Pedonale di Via Aprosio (locandina)

11.30. Per ‘Ventimiglia Wine Festival’, ‘Golosario Intemelio’: ‘Cooking Show’ a cura dei Ristoranti ‘Geppy's Bistrot’ e ‘Alla Farmacia’ (locandina)

14.00-20.00. ‘Ventimiglia Wine Festival’: distribuzione ‘Sacche di Degustazione’ (12 euro) con cinque assaggi dei grandi vini del territorio. Zona Pedonale di Via Aprosio (locandina)

14.30. Per ‘Ventimiglia Wine Festival’, ‘Masterclass’; degustazione guidata di vini locali con la partecipazione del sommelier A.I.S. Massimo Zanichelli. Sala Conferenze Sant’Agostino (locandina)

18.00. ‘Ventimiglia Wine Masterclass’ dal titolo ‘Rossi Anche D’Estate’ con Cristina Mercuri. Evento nell’ambito della 1ª edizione della rassegna enogastronomica ‘Oltre il Cibo’. Via Garibaldi 18 nel Centro Storico di Ventimiglia (ex ristorante Il Bucaniere), anche domani, info e prenotazioni QUI

BORDIGHERA



9.45. Festeggiamenti di Sant’Ampelio: apertura dei festeggiamenti con saluti e rinfresco davanti alla sede della Società di Mutuo Soccorso (via Circonvallazione 8) + Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena (h 11) + partenza della processione con la reliquia del corpo del Santo dalla Chiesetta di Sant’Ampelio (h 16) + spettacolo pirotecnico (h 21.45)



15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘L’arte del Racconto’ a cura di Mary Del Barba e Daniela Bruno: secondo di cinque incontri quindicinali (ancora il28 maggio, 4 e 18 giugno) per tutti coloro che vogliono conoscere tecniche e strategie per immaginare, stendere, rifinire, rivedere la narrazione di un racconto. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò, in via San Sebastiano, info 320 0221011



16.00-19.00. Mostra ‘1000 occhi su Bordighera - Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 21 maggio (sabato e domenica)

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 maggio



17.00. Presentazione del libro ‘Lina, partigiana e letterata, amica del giovane Calvino - Lettere, Poesie, Scritti inediti di Lina Meiffret’ di Daniela Cassini e Sarah Clarke. Introducono Giovanni Rainisio, Presidente ISRECIm, Giorgio Loreti, Presidente ANPI Bordighera. Presenta Corrado Ramella. Tempio Valdese, Via Vittorio Veneto, ingresso libero

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



16.00. Per ‘Il Cantico della Bellezza 2022’, ‘Premio Venturi: Lezione di giornalismo’: incontro aperto alle scuole superiori. Interviene il giornalista torinese Salvo Anzaldi. Momenti musicali su musiche dei Beatles a cura del Duo sasso-De Franceschi. Centro culturale polivalente La Piccola, ingresso libero

21.15. Corso di Astronomia Pratica, ‘Il cosmo sopra di noi: introduzione all’osservazione del cielo stellato. A seguire osservazione della luna. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. La Piccola, partecipazione libera previo prenotazione tramite messaggio whatsapp 348 5520554 (più info)

SAN LORENZO AL MARE



21.15. ‘Perché leggere i classici - Da Italo Calvino ad Umberto Eco’ con Francesco Montanari e Guglielmo Poggi Regio Davide Sacco Produzione Lunga Vita Factory. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



CERVO



15.00. Per Aperi-Libro’, ‘Letteratura e turismo sostenibile’: in occasione dell’incontro con Carlo Lucarelli, visita didattica al Villaggio di Costa di Villa. Evento gratuito. Punto d’incontro Piazza Castello, prenotazioni QUI (in caso di pioggia l'evento sarà annullato)



17.00. Per Cervo in blu d’inchiostro’, Carlo Lucarelli presenta Leon (Einaudi, 2021). L’autore dialoga con Luca Re, giornalista, e Francesca Rotta Gentile docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo. Intermezzo musicale con Davide Baglietto ai fiati e agli scacciapensieri. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA



CAMPOROSSO

15.00-18.00. Seminario su primo soccorso a 6 zampe: come affrontare il malore e il decesso dell’animale. Intervengono il medico veterinario Matteo Ambesi, l’istruttore della Croce azzurra di Vallecrosia Giampiero Bomboi e la psicologa e psicoterapeuta Monica Borgogno (15 euro). Sala Convegni della Misericordia in via Braie, info e iscrizioni al 345 8517448

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIGNA



9.00. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Occhio alla Natura! Salvaguardiamo la biodiversità’, escursione gratuita con osservazione dei rapaci accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo a Colle Melosa, info 340 2440972 (più info)



PORNASSIO



14.00-18.30. ‘Walk & Wine’: escursioni insieme a guide sportive CSEN, unite a un tour in vigna e degustazione in cantina direttamente col produttore scelto. Evento a cura di ‘Surf & Sea Days’. Ritrovo ai Ponti di Pornassio, info 351 1643421 (più info)



REZZO

10.00. ‘MontagnaUisp!’, evento nazionale per gli appassionati e i curiosi della montagna: per un’intera settimana la valle della Giara di Rezzo si animerà con svariate attività legate a questo territorio. Info e iscrizioni al 329 8631702 (i dettagli a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Salon du Vintage 2022: più di 100 espositori con il meglio di mobili di design, decorazione, moda di lusso, accessori, vinili, motori classici. Lo shopping retrò è scandito da tante attività: balli, street food, mostre... Hippodrome de la Côte d'Azur, anche domani (più info)



MONACO



6.15. 13° Gran Premio Storico di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco, fino al 15 maggio (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.30. ‘Un Picasso’ di Jeffrey Hatcher: spettacolo teatrale con Jean-Pierre Bouvier e Sylvia Roux. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-19.00. Play Azur Festival (5ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis, anche domani (più info)

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)

11.00-21.00. ‘Nice Europe Day’: giornata conviviale con laboratori creativi, culinari, letture, narrazione, teatro e tante altre sorprese. Quai des Etats Unis, Kiosque à Musique, Théâtre de Verdure (il programma a questo link)

20.30. ‘Pietragalla – la femme qui danse seule’: spettacolo di balletto. Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)





DOMENICA 15 MAGGIO



SANREMO



8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Pigna-Prati del Toraggio-Pigna accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

9.00. ‘Villa Ormond in fiore’: Mostre + Mercatino Floro-Agroalimentare (h 9) + Laboratori (h 10.30) + conferenza ‘Il linguaggio dei fiori: come la natura comunica con le energie sottili’ (h 10) + Teatro ‘Alice nel paese dei fiori’ (h 11) + conferenza ‘Floriterapia: riconoscere e preparare i rimedi in natura’ (h 11) + Musica da camera con la Giovane Orchestra Note Libere (h 11) + incontro ‘La via nella Natura (h 15) + Live Music / Dj Set (h 16). Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info QUI e QUI)



9.00-18.00. ‘Performer Italian Cup’ (fasi regionali del campionato delle Arti Scenico/Sportive): discipline di assolo performer canto, assolo performer completo, duo (mattino 9/12); discipline di performer danza, performer arti circensi e acrobatiche (pomeriggio h 15/18). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

IMPERIA

8.00-19.00. Fiera di Maggio: bancarelle di artigianato, abbigliamento e molto altro. Centro storico di Porto Maurizio, zona di via Cascione, via XX Settembre e via San Maurizio

10.00-19.00. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, mostra presso la Galleria civica Il Rondò in Piazza Dante 5, ingresso libero, fino al 15 maggio (depliant)



10.15-19.00. ‘Arte & Istituto Charitas’: Ultimo giorno di esposizione tavole del grande fumettista Rino Albertarelli e del famoso illustratore Walter Molino che i due artisti realizzarono, negli anni 50/60, per i Calendari dello Istituto Charitas ideati da don Luigi Morelati. Parrocchia di Cristo Re (h 10.15/12.30-16/19)

15.00. Per la rassegna ‘Fili e legni verso il Giappone - Le arti incontrano Ligustro’, Nati per leggere’: letture di favole giapponesi per bambini 0/10 anni + ore 16.00 ‘Dialogare con i fiori: Laboratorio di ikebana’ a cura di Grazia Bonomo. Mediateca Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, partecipazione gratuita, info 0183 701606 (depliant)



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

VENTIMIGLIA



8.30-18.30. Motor Day per la ricerca - Memorial Terrana Simone: Gimkana non agonistica per auto stradali e da gara (mattino) + Rally Taxi (pomeriggio). Il ricavato devoluto a favore del reparto di oncologia Istituto Gaslini di Genova. Piazzale ex Dogana in località Gianchette



9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)

10.30-20.00. ‘Ventimiglia Wine Festival’: apertura Stands al pubblico nella Zona Pedonale di Via Aprosio (locandina)

11.30. Per ‘Ventimiglia Wine Festival’, ‘Golosario Intemelio’: ‘Cooking Show’ a cura dei Ristoranti ‘Geppy's Bistrot’ e ‘Alla Farmacia’ (locandina)

14.00-20.00. ‘Ventimiglia Wine Festival’: distribuzione ‘Sacche di Degustazione’ (12 euro) con cinque assaggi dei grandi vini del territorio. Zona Pedonale di Via Aprosio (locandina)

14.30. Per ‘Ventimiglia Wine Festival’, ‘Masterclass’; degustazione guidata di vini locali con la partecipazione del sommelier A.I.S. Massimo Zanichelli. Sala Conferenze Sant’Agostino (locandina)

15.00-17.00. ‘Ventimiglia Wine Festival’: ‘It's Snack Time’, l'ora della Merenda con prodotti tipici intemeli Zona Pedonale di Via Aprosio (locandina)



BORDIGHERA

8.00. ‘Aspettando La Marcia’: marcia di beneficenza di 14km organizzata dall’Associazione BordiEventi. Presenti tre punti di ristoro. Al termine degustazione di Pan Bagnau offerto a tutti i partecipanti. Raduno alle 8.00 dalla Spianata del Capo e partenza prevista per le 9.15 (prevendite a questo link)

16.00-19.00. Mostra ‘1000 occhi su Bordighera - Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4, fino al 21 maggio (sabato e domenica)



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 maggio

TAGGIA ARMA



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Pigna-Prati del Toraggio-Pigna accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

ENTROTERRA



BAJARDO

9.00-17.00. Mercatino mensile: per tutta l'estate la terza domenica del mese il paese si colora con i banchi del mercatino artigianale e commerciale + Passeggiata sensoriale: esperienza di contatto sensoriale ed emotivo con la natura. Ritrovo presso la Chiesa e partenza alle 10.00 ed alle 15.00 durata circa un'ora e mezza (15 euro a persona), prenotazioni ed informazioni 351 662 5090

CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



REZZO

10.00. ‘MontagnaUisp!’, ultimo giorno dell’evento nazionale per gli appassionati e i curiosi della montagna: per un’intera settimana la valle della Giara di Rezzo si animerà con svariate attività legate a questo territorio. Info e iscrizioni al 329 8631702 (i dettagli a questo link)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-14.30. ‘Le domeniche intelligenti 2022: animazione gratuita per i bambini sul lungomare pedonale (più info)



10.00-19.00. Salon du Vintage 2022: più di 100 espositori con il meglio di mobili di design, decorazione, moda di lusso, accessori, vinili, motori classici. Lo shopping retrò è scandito da tante attività: balli, street food, mostre... Hippodrome de la Côte d'Azur (più info)

MONACO



6.15. 13° Gran Premio Storico di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco (più info)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



16.30. ‘Un Picasso’ di Jeffrey Hatcher: spettacolo teatrale con Jean-Pierre Bouvier e Sylvia Roux. Théâtre des Muses (più info)

NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (5ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis (più info)



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





