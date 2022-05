Volley: dopo la pausa pasquale riprendono gli impegni per la Sdp Mazzucchelli

Weekend positivo, quello appena trascorso in casa Mazzucchelli che, nelle giornate di sabato e domenica ha visto scendere in campo diverse squadre.

La giornata di sabato si è aperta con l’impegno della Mazzucard U12/F CSI che ha ospitato la formazione San Pio X Loano. Le giovani ragazze matuziane ne sono uscite vincenti per 3-0 (25/10, 25/16, 25/22) dimostrando una buona coesione di squadra e terminando al meglio il campionato U12/F CSI 6x6.

Al Palasport di San Lorenzo al Mare, i ragazzi dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu 1° Divisione Maschile girone U hanno affrontato la formazione padrone di casa, il Nova Volley. Ottima prestazione quella dei giovani matuziani che con la giusta attenzione e grinta in campo, si sono portati a casa un’ottima vittoria per 3-1 (25/23, 16/25, 15/25, 22/25). I parziali dei set sono I seguenti.

La giornata successiva invece è iniziata a Diano Marina con il concentramento Volley S3 Marcantonio Scipione al quale hanno partecipato numerose squadre, tra le quali anche la Mazzucchelli sia nella categoria Green che Red. Successivamente, a Sanremo, la squadra green Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha ospitato le avversarie del Gabbiano Andora nella partita valevole per la 2a divisione femminile girone A. Incontro al cardiopalma ricco di emozioni quello andato in scena In quel di Sanremo dove le ragazze matuziane sono riuscite ad imporsi con non poche difficoltà in rimonta, per 3-2 (24/26, 22/25, 25/13, 25/22, 15/9) sulle avversarie, aggiudicandosi il passaggio ai play off di 2° Divisione.

La settimana invece si è aperta con la partita di lunedì, con la Conad City Mazzu ha ospitato la formazione San Pio X Loano nella partita valevole per il campionato U13/F. Ottima prestazione quella delle ragazze green che con il punteggio di 2-1 (25/19, 21/25, 25/10) sono riuscite a portarsi a casa un’importante vittoria.

Di seguito le parole del mister della Conad City Mazzu, Valter De Alessandri: “Le ragazze hanno giocato bene nonostante alcune sbavature nel secondo set. Abbiamo affrontato un’ottima squadra composta da ragazze del 2009 e alcune del 2010 che ci ha messo non poco in difficoltà. Con questa partita ci giocavamo il 2° posto nel girone e fortunatamente, ne siamo usciti noi vincenti nonostante l’alta tensione agonistica che si respirava in campo. Questo primo step importante è stato raggiunto e posso reputarmi assolutamente soddisfatto della mia squadra”.