Pallanuoto femminile, l'imperiese Giorgia Cappello convocata in Nazionale Giovanile Under 16. La soddisfazione della Rari Nantes nel comunicato

Giorgia Capello è stata convocata in Nazionale Giovanile Under 16 per una serie di test ed allenamenti.

Sono in tutto 20 le atlete scelte dall’ allenatrice Aleksandra Cotti che si raduneranno in collegiale al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, dal 22 al 25 maggio. Da queste verrà selezionato il gruppo che prenderà parte ai Mondiali di categoria a Larissa, in Grecia, dal 21 al 28 agosto.

L'imperiese classe 2006 si è distinta in questa stagione per aver giocato sia da centroboa che da portiere, ruolo nel quale aveva cominciato poco più che bambina, ed ha già segnato in Serie A2.

Con orgoglio, la Rari Nantes Imperia si complimenta con Giorgia e festeggia la sua convocazione.