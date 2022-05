Sanremo: vigili del fuoco in azione per un incendio a La Vesca, pista ciclabile chiusa

Incendio sterpaglie questa mattina a La Vesca a Sanremo. Le fiamme hanno interessato una piccola porzione di vegetazione tra il mare e la pista ciclabile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.



Numerose le richieste d'intervento di fronte alla grande colonna di fumo ben visibile anche da distante. L'area interessata dalle fiamme era da tempo lasciata all'incuria. Rimangono da accertare le cause che hanno dato origine al rogo. Per ragioni di sicurezza e per permettere ai pompieri di operare, è stata temporaneamente chiusa al transito la ciclabile.