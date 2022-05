SanremoJunior: ha vinto Jane Callista Saweango, la matuziana Rita Longordo conquista il Premio dello Studente

Lo scorso fine settimana - al Teatro Ariston di Sanremo - una talentuosa quindicenne indonesiana ha vinto il prestigioso Grand Prix 2022 nella 13° edizione di sanremoJunior, il concorso canoro internazionale, ormai famoso nel mondo, riservato agli interpreti fra i 6 ed i 15 anni. Jane Callista Saweango con “He tought me to yodel” ha avuto l’unanimità dalla qualificata Giuria, presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano, e si è aggiudicata anche il Premio Alice “Artemis” Viganò (in memoria della giovane clarinettista scomparsa) decretato dai musicisti dell’Orchestra sanremoJunior, condotta brillantemente anche quest’anno dal Maestro Alessandro Scaglione.



L’altro ambìto premio assegnato è stato il Prix Committee sanremoJunior - trasformato da questa edizione in Premio della Pace - che è stato assegnato alla bravissima finalista dell’Ucraina, Maria Danilova (15 anni di Lugansk), che lo ha ricevuto dalle mani del Fondatore e Presidente di sanremoJunior - Cavaliere ed Ufficiale della Repubblica Italiana - Paolo Alberti e dal Vice Presidente, Dennis Alberti. L’ultimo importante riconoscimento - il Premio dello Studente (votato da oltre 100 alunni delle scuole della provincia presenti in sala) - lo ha portato a casa la rappresentante italiana, Rita Longordo, undicenne di Sanremo: per la prima volta nella storia del concorso, il nostro Paese è stato rappresentato da una sanremese.



Sono state 17 le nazioni rappresentate (poiché la Bolivia, qualificatasi, non ha potuto partecipare a causa di un problema burocratico): Armenia, Bielorussia, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Georgia, Indonesia, Israele, Italia, Lituania, Malta, Romania, Serbia, Slovenia, Svizzera, U.S.A. ed Ukraina. La Finale di sanremoJunior è stata aperta da una prima mondiale, grazie alla presenza dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia: l’Inno degli Azzurri, eseguito dall’Orchestra sanremoJunior, condotta eccezionalmente dal Maestro Lorenzo Porzio, plurimedagliato di Canottaggio e Bronzo Olimpico.



L’esecuzione è stata preceduta dal saluto della Presidente dell’Associazione, indimenticabile Novella Calligaris, e da quello del Presidente del CONI, Giovanni Malagò.Venerdì e sabato sono stati invece dedicati alla 23° edizione del GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - riservato a scuole pubbliche e private ed associazioni, nazionali ed internazionali, che si sono esibite nei campi di Musica, Danza, Ginnastica, Moda, Musical, Teatro, Cinema e Pittura, davanti alle rispettive Giurie. Venerdì sera Musica, Danza e Cinema. Sabato sera spettacolo finale con la consegna dei premi e le esibizioni dei vincitori di Musica, Danza e Moda, oltre ad alcuni ospiti.



Gli Award 2022 sono stati assegnati quest’anno al Maestro Felix Slovaceck (Clarinettista della Repubblica Ceca) per la Musica; all’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia per lo Sport; al Professor Paolo Antonio Ascierto (Direttore Unità Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative Istituto Internazionale Tumori “G. Pascale” di Napoli) per la Salute. Alla “Famijia sanremasca” è invece andato il “Global Education Award”, rappresentata dal suo Presidente, Dottor Leone Pippione. Le serate di giovedì, venerdì e sabato, e le rappresentazioni di Musical e Teatro di sabato mattina e pomeriggio, sono state trasmesse in diretta streaming sulle pagine Facebook di sanremoJunior e del GEF, riscuotendo un notevolissimo successo di visualizzazioni a livello mondiale.



I maggiori riconoscimenti assoluti fra i primi classificati - i Delfini d’Argento - sono andati, nelle specifiche Categorie a:



Musica - Istituto Comprensivo di Vedelago (Tv)

Danza/Ginnastica - ASD Vittoria Ginnastica Artistica di Bordighera (Im)

Moda - Istituto Professionale Statale Marazzi-Sraffa di Crema (Cr)

Teatro - Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei di Nardò (Le)



Primo classificato nella Categoria Musical è stato l’Istituto Comprensivo Avegno-Camogli-Recco-Uscio di Recco (Ge)



Una menzione speciale per EducArte (Concorso di Pittura per le Scuole) è andata alla Scuola Secondaria di Primo Grado Ottavio Serena-Pacelli di Altamura (Ba)



Il “Prix Modigliani” - assegnato per la prima volta quest’anno e consegnato dall’Archivista degli Archivi Legali Amedeo Modigliani di Parigi, Christian Parisot - è andato ad una ragazzina di 2° Media della stessa scuola di Altamura, Sofia Pestrichella.



Per il concorso “Il Bambino in Ospedale”, riservato a bambini degenti in ospedale, la lettera premiata è stata quella di un ragazzo di 2° Media, Gabriele Merico, alunno temporaneo della Sezione Scolastica Ospedaliera di Parma, appartenente all’I.C. Ferrari, che ha inviato un videomessaggio all’Ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.



Palese la soddisfazione del Patron delle due manifestazioni: “La situazione contingente legata alla pandemia ed alla guerra in Ukraina ha creato non pochi problemi a noi ed alle delegazioni coinvolte nei Festival. - Ha affermato il Cav. Uff. Paolo Alberti - Nonostante ciò, però, siamo riusciti a dare la possibilità e la soddisfazione a centinaia bimbi e studenti di poter essere presenti e ad ottenere nuovamente grandi numeri. sanremoJunior e GEF hanno ancora una volta ravvivato con tante presenze e tante allegria la nostra città che, oltre dei fiori, è anche città della musica. - E conclude - Ora si riparte con il prossimo appuntamento: sanremoSenior, dedicato ai cantanti Over 34 anni, che si disputerà presumibilmente il prossimo novembre. Inizia altresì la programmazione per le prossime edizioni di sanremoJunior e GEF che, speriamo, si possano disputare in una atmosfera più serena, sotto ogni punto di vista”.sanremoJunior e GEF sono stati brillantemente condotti da Maurilio Giordana ed Antonella Salvucci. La scenografia ideata da Francesco Filosa è stata realizzata da Santo Polimeni. Il Direttore della Fotografia, Marco Lucarelli, si è avvalso della collaborazione di Emanuele Mattiocco".