Pallapugno, successi per Imperiese e Peq Agri Don Dagnino (in C2), in un turno caratterizzato da infortuni e maltempo

Infortuni e rinvii sono stati gli elementi caratterizzanti di questo turno. La pioggia, che a differenza del Ponente ligure, è caduta copiosa nel basso Piemonte costringendo allo stop diverse partite di tutte le categorie, basti pensare che per la quinta giornata di Serie A si sono disputate, da programma, soltanto tre partite.

Una di queste ha visto vincere la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperia per 0-9, a causa del forfait medico chiesto dall'albese Bruno Campagno. E adesso, Raviola e compagni attendono il campione d'Italia Max Vacchetto (sabato 14 maggio, ore 20:30, a Dolcedo).

In Serie B, Pieve di Teco ha dovuto fare i conti con il maltempo e recupererà questa sera a San Pietro del Gallo contro Scotta Centro Incontri.

Peq Agri Don Dagnino, invece, lascia il punto al Ceva (0-9), per il forfait medico di Daniel Giordano; la società andorese sta monitorando le condizioni del battitore che potrebbe essere sostituito da Daniele Grasso.

In Serie C1, arriva un'altra bella affermazione di Jacopo Guasco. L' Imperiese si aggiudica, con un secco 3-9, il derby in casa della Taggese e si ritrova tra le prime inseguitrici di Bubbio, capolista a punteggio pieno.

Gli astigiani hanno espugnato anche il 'Quaglia' per 6-9 e gli Amici del Castello proveranno a rifarsi venerdì sera ad Alba.

Canalese infligge un 9-3 severo oltremodo al Pieve di Teco (sconfitto 9-4 dall'Albeisa anche nel recupero di mercoledì scorso), rimasto in gara fino all'intervallo (5-3), poi l'infortunio alla caviglia patito da capitan Seno ha indirizzato il match.

Rinviate per pioggia le partite del San Leonardo a Ceva (recupero domani sera alle 20:30) e della Prodeo che giocherà il recupero a Cuneo, sabato 14 maggio alle ore 15.

Doppio confronto incrociato poi tra Peq Agri Don Dagnino e Augusto Manzo (tra formazioni A e B) che vede i successi convincenti della squadra ligure, entrambi per 9-6.