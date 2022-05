Pallamano: weekend impegnativo per l'ABC Bordighera, i risultati delle squadre

E’ stato un fine settimana agrodolce per i colori dell’ABC nel campionato under 15 maschile francese. Sabato a Cros de Cagnes nessuna replica riferita alla prestazione casalinga della settimana precedente contro gli stessi avversari, un vero blackout di quindici minuti a inizio ripresa ha creato un divario incolmabile per i biancorossi che hanno terminato con u na sconfitta 19 a 13.



Partita invece ben diversa quella casalinga di domenica 9 contro il Mentone, dove la squadra ha offerto una prestazione altalenante, concedendo nella parte centrale del primo tempo ben sette goals di scarto agli avversari, facendo temere a tecnici e tifosi una replica del blackout del giorno prima, ipotesi scongiurata da un finale primo tempo in recupero, terminato comunque in svantaggio per 9 a 13 per poi disputare una ripresa con maggior concentrazione fino a raggiungere e superare gli avversari dopo 15 minuti di gioco, mantenendo un margine sufficiente a terminare in vantaggio per 22 a 21.



Buona soddisfazione dei tecnici per il risultato finale, ma non mancheranno certo gli argomenti per spronare i ragazzi ad un maggior impegno e concentrazione durante le prossime partite. I risultati del week end lasciano comunque in piena corsa l’ ABC Bordighera per un posto nella poule a quattro, che dopo la stagione regolare decreterà la vincitrice del campionato. Sabato sono scesi in campo anche i giovanissimi under 11 nel concentramento tenutosi a Mandelieu, dove i nostri Leoncini, in seguito alle tante assenze, hanno dovuto subire due sconfitte, contro il Grasse per 10 a 6 e contro il Cannes-Mandelieu per 7 a 4.



Nonostante tutto, i progressi fatti dai nostri giovanissimi atleti sono stati evidenti facendo ben sperare per il futuro, anche grazie al grande e continuo supporto di tecnici e familiari che non fanno mai fatto mancare la loro presenza. Durante le partite tutte le mamme presenti sono state omaggiate con fiori in occasione della festa della mamma nata proprio a Bordighera da un’idea di Raul Zaccari.