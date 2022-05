Calcio giovanile: nuova vittoria per una formazione della Sanremese, i '2010' trionfano a Millesimo

Vincitrice la scorsa settimana con i 2009 ed i 2012, la Sanremese si è ripetuta nei tornei dell’ultimo weekend, conquistando, con la leva 2010, il Torneo GialloRosso disputato a Millesimo, località dove, ad inizio stagione, avevano già trionfato i 2011.

In lizza con altre 8 squadre, i biancazzurri (guidati da Perilli e Brizio) hanno superato agevolmente il primo turno (9-0 al Millesimo, 2-0 al Vado) qualificandosi al triangolare finale dove la vittoria sul Borgio Verezzi (2-0) ed il pareggio (0-0) contro il Legino sono risultati sufficienti ad imporsi. Da segnalare, la porta inviolata per tutte e quattro le partite disputate.

Sempre in Valbormida, i 2012 hanno disputato il classico torneo di Cairo Montenotte, con ben 20 partecipanti, tra cui Genoa, Monza, Juventus e Parma. Sotto gli occhi del capitano del Genoa, Domenico Criscito, l’Under 10 ha chiuso al secondo posto del girone Silver, raccogliendo diversi premi individuali, non solo per i giocatori, ma anche per i mister La Cava e Coccoluto.

Infine, sabato scorso, la leva Under 13 di Giannini e Bregliano ha disputato la finale regionale del Torneo Fair Play Elite, contendendo l’accesso alla fase nazionale a Genoa, Vado e Sestrese. I giovani biancazzurri hanno ben figurato, mancando però l’accesso al turno successivo.

Il prossimo fine-settimana l’appuntamento clou per il settore giovanile biancazzurro sarà la Granda Cup, in programma a Cuneo, dove la nostra Under 11 affronterà diverse squadre professionistiche.