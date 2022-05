Atletica: in 10 giorni tre importanti risultati per la Maurina Olio Carli di Imperia

L’ASD Maurina Olio Carli in 10 giorni infila tre grossi risultati che confermano il coinvolgimento tra atleti/allenatori/società/famiglie oltre le scelte fatte di una programmazione a lungo termine che stanno già portando buoni risultati.

"Le gare si sono svolte a Genova, al termine di una lunga giornata le ragazze hanno vinto il titolo regionale a squadre con i ragazzi piazzati invece al secondo posto, sfiorando la vittoria per un nonnulla. - raccontano dalla Maurina - Il merito di questo risultato va, principalmente ai ragazzi che si sono adoperati, uniti tra loro, a conseguirlo, ma anche a chi costantemente li segue negli allenamenti, bilanciando, in ordine d’importanza per la loro età la crescita coordinativa/motoria, il gioco, la ricerca del risultato. Principalmente la nostra giovane Istruttrice Nicoletta Piazzi che segue e coordina tutto il gruppo, aiutata da Davide Oriolo, Paolo Smeraldo e Mihaela Marinescu".



"Lo stesso giorno a L’aquila Leonardo Bonenchi si è cimentato in una lunghissima gara di prove multiple. Leo alla sua prima uscita ha stabilito il record sociale, il minimo per partecipare ai campionati Italiani di Caorle a ottobre, il minimo per la categoria superiore, migliorandosi di prova in prova, un grandissimo risultato. Leonardo si allena costantemente e il suo impegno e la sua bravura sono ampiamente ripagati dai risultati. - ricordano - Leo è allenato da Martina Giordano e Federico Giotti, presso il campo di Boissano con alcune giornate di preparazione presso il campo di Imperia. La loro scelta di crescere con Noi si sta dimostrando vincente e tutti insieme cercheremo di garantire un futuro al brillante Leonardo".



"Il fine settimana passato inoltre si svolti i campionati di società allievi e allieve. L’anno passato le allieve si erano prese la soddisfazione di centrale la finale nazionale a squadre, quest’anno sono i loro compagni allievi che ci provano e l’inizio è stato trionfante. Vittoria nella prima fase e il cammino verso la finale nazionale è iniziato alla grande. Nei due giorni tutte le gare necessarie per il conseguimento del risultato sono state fatte e adesso inizia il periodo di miglioramento dei risultati".



"Quest’ottimo risultato, davanti a società blasonate Liguri, è merito del forte spirito di squadra tra i ragazzi, che durante le due giornate si sono dimostrati uniti come non mai e a chi ogni giorno li segue nella loro crescita sportiva e educativa. Anche in questo caso un forte ringraziamento va a Vittoria Giacosa che ha amalgamato bene le forze e insieme con lui tutti i tecnici: Paolo Smeraldo, Sandra Littardi, Simona Montessoro e Davide Oriolo che hanno dimostrato di essere bravi e coordinati fra loro, un vero gioco di squadra, tra tecnici e atleti, che visti i risultati, manca in altre realtà" - concludono dalla Maurina Olio Carli.