Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti dell'Ok Club Imperia al 'Trofeo Italia' disputato a Lodi

Si è svolta, sabato e domenica scorsi a Lodi, la tappa lombarda del ‘Trofeo Italia’ under 15 che, come sempre, ha visto grande partecipazione di atleti che hanno dato vita ad incontri entusiasmanti e di altissimo livello.

L’Ok Club Imperia era è presente anche in questa occasione con un nutrito gruppo che copre quasi tutte le categorie: Giulio Brezza -46 kg, Lorenzo Floris -81 kg, Fabrizio Gilli -50 kg, Giacomo Petunia -73 kg, Paolo Scevola -50 kg, Francesca Sini -40 kg e Giorgia Torresan -52 kg.

Brezza è stato il primo a scendere sul tatami, conquistando il primo incontro ma fermato al secondo da un forte atleta che purtroppo non lo recupera. Meno fortunata la gara per Floris nella categoria al limite degli 81 kg che non riesce ad avere la meglio sul suo avversario e purtroppo non accede ai recuperi, stessa cosa per Gilli anche lui un atleta dalle eccellenti caratteristiche ma che in questa gara non riesce a trovare la giusta condizione.

Paolo Scevola ha affrontato invece la competizione al meglio delle sue possibilità e, dopo 4 incontri vinti, si è posizionato al quinto posto nella classifica generale, che da buone speranze per i prossimi incontri.

Atleta della giornata Petunia che, nella categoria al limite dei 73 kg, mette in fila 5 incontri dove domina gli avversari e riuscendo a chiudere ogni match nel primo minuto. Meritatissimo primo posto per l’atleta imperiese che sale in ottima posizione nella ranking list nazionale di categoria.

La domenica scendono in gara le agguerritissime ragazze: Sini parte alla grande nei 40 kg con una serie di 4 incontri vinti ma viene fermata nella semifinale e si posiziona ad un onorevolissimo quinto posto. Ottimi segnali anche da Torresan che, nella difficile categoria dei 52 kg, vince un incontro ma purtroppo viene fermata ai recuperi.

Fine settimana tutto sommato positivo per l’Ok Club che, nella classifica per società maschile, sfiora il podio classificandosi al quarto posto ma con ottimi segnali per le future tappe del Trofeo Italia.