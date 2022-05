Elezioni comunali a Taggia, tutti i nomi della lista "Progettiamo il Futuro con Gabriele Cascino Sindaco"

"Abbiamo deciso di dare un’alternativa al governo del nostro territorio. Riteniamo che il pensiero unico non sia consono ai tempi che viviamo. Vogliamo progettare ed indirizzare un territorio bellissimo, con enormi potenzialità, verso un futuro migliore per noi, ma soprattutto per le prossime generazioni. Troppe occasioni perse. Troppe possibilità sfumate. Troppe scelte sbagliate.

Vogliamo un territorio coerente, che abbia un’idea di futuro, con un piano di lungo periodo e non fatto di scelte estemporanee senza una visione che non fanno altro che imbruttire e condizionare il paese. Una città progettata", a dirlo è Gabriele Cascino nel presentare tutti i nomi della sua lista "Progettiamo il Futuro con Gabriele Cascino Sindaco"

Di seguito l'elenco dei candidati