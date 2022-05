Lollipop: la bontà di una gelateria artigianale nel centro della città dei fiori e delle canzoni

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo.

Oggi andiamo a Sanremo nella centralissima piazza Colombo frequentata in ogni stagione da residenti e turisti, dove troviamo un locale che è il punto di riferimento per chi ama il gelato di qualità

Parliamo di Lollipop un laboratorio artigianale che propone un gelato della tradizione preparato con prodotti del territorio e provenienti da una filiera selezionata con cura dai componenti della famiglia Di Giorgio. Una squadra di artigiani che propone non solo ottimi gelati, ma anche deliziosi yogurt e prelibatezze adatte a ogni occasione.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Il gelato è un prodotto di punta del made in Italy, i turisti non sanno resistere al suo richiamo e lo consumano sempre con grande piacere. Un alimento semplice, che nelle preparazioni artigianali si ottiene miscelando ingredienti di grande qualità e utilizzando macchine che permettono di ottenere un prodotto sicuro, cremoso e fresco.

Come spiega il giovane Adriano Di Giorgio per fare un buon gelato si parte dalla selezione degli ingredienti in primis latte, panna, zucchero e frutta. Questi ingredienti devono essere “bilanciati” ed in questa prima fase serve competenza ed esperienza. Non si può improvvisare. Dopo avere pastorizzato la miscela, vengono aggiunti gli altri ingredienti, per dare un sapore particolare alla crema. Poi si passa nel mantecatore e poi si mette in vaschetta. Si possono utilizzare molti e diversi ingredienti. L’abilità artigiana si esprime nella scelta degli ingredienti, nell’evitare l’uso di utilizzare basi già pronte di origine industriale e nella cura e attenzione adottata in tutte le fasi della preparazione.

La pastorizzazione, ad esempio, è fondamentale per ottenere un prodotto igienicamente sicuro mentre la mantecazione è una fase molto delicata, nella quale la miscela passa dallo stato liquido a quello solido, uniforme e cremoso.

Ma Lollipop non propone soltanto gelato, ma anche yogurt, dolci vari, adatti ad ogni momento della giornata e una pasticceria elegante e raffinata, che può essere portata a casa e gustata con piacere in famiglia o con gli amici.

Fabrizio si occupa di questa parte di attività e oltre a dolci tradizionali e moderni propone anche torte deliziose, come quella al “bacio di Sanremo”, che è bella da vedere, ma ancora più buona da mangiare.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Lollipop si trova a Sanremo in piazza Cristoforo Colombo telefono: +39 339 867 6348

Pagina social: https://www.facebook.com/GelateriaLollipopSanremo