Taggia: torna a riunirsi il Consiglio Comunale dei Ragazzi, Francesco Clozza nuovo sindaco per la scuola primaria

È Francesco Clozza il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi delle scuole primarie di Taggia. L'elezione dell'assise dei piccoli è tornata a riunirsi stamattina in presenza presso la sala consigliare del municipio, dopo lo stop forzato degli anni scorsi dovuto al Covid. Oltre al neo eletto primo cittadino, troviamo anche Emma Alberghi in qualità di vicesindaco.

Il nuovo CCR delle scuole primarie risulta così composto: per Arma di Taggia, Emma Alberghi, Nicolò Mastrolorito, Benedetta Termine, Claudio Bevilacqua, Antonio Milea, Lorenzo Prete, Stefano Cicala; per Levà, Christian Enrico Penna, Hafssa Abbou, Benedetta Orsetti, Sveva Testardi, Roberta Chiara Picena, Francesco Camplese, Alessio Tamborrino; per Taggia, Francesco Clozza, Camilla Cane, Cristiano Moraglia, Manuel Cecconato, Alessio De Franco, Fosca Perrone, Sofia Sebastianelli.

Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi è stato salutato anche dall'amministrazione comunale di Taggia. Il vicesindaco Espedito Longobardi e l'assessore all'istruzione Barbara Dumarte si sono complimentati con tutta l'assise della scuola primaria del comune.