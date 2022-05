Taggia: dopo la raccolta fondi, giornata a cavallo per i bambini della Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure

Pomeriggio a cavallo per i bambini e ragazzi della Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps, presso il centro ippico Golden Horse di Taggia. Una iniziativa resa possibile anche grazie alla raccolta fondi portata avanti nel weekend, con i volontari impegnati a fare sensibilizzazione nel ponente ligure.

Ben 12 bambini hanno trascorso 4 ore piacevoli nella struttura tabiese dove hanno potuto familiarizzare con 3 cavalli, grazie all'accompagnamento di 2 tutor e 3 istruttori.



"L'iniziativa salutata dal Presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale di Regione Liguria, Brunello Brunetto, si è svolta sotto il patrocinio di AGD Italia e con la partecipazione fisica e morbidosa di Lino e il diabete" - hanno sottolineato dalla Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps.



"È importante nella terapia includere l'attività fisica - sottolinea il Presidente Efisia Palmas in quanto aiuta a gestire meglio il Diabete. Lo sport è la 4 gamba del tavolo ed è consigliato a tutti soprattutto in coloro che si devono rapportare con la propria glicemia tutti i giorni per tutta la vita".