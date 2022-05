Sanremo: parcheggio coperto dell'ospedale nel degrado, nuova segnalazione di un lettore

Il lettore Lorenzo interviene sullo stato di incuria e degrado che interessa l'area del parcheggio coperto dell'Ospedale di Sanremo.



"Dopo diverse segnalazioni fatte al comune di Sanremo, la situazione di degrado al parcheggio coperto dell'ospedale di Sanremo persiste ancora di più specialmente ora che non è più gestito da nessuna cooperativa e quindi in totale di abbandono con porta del gabbiotto divorata come si nota dalle foto. Motivo anche di pericolosità è il materiale posto all'interno del gabbiotto con spazzatura, estintori, sedie e tavoli, oltre in inverno qualche clochard. Inoltre di tutte le plafoniere luminose ne funzionano solo due e quindi un eventuale danno alle auto o l'abbandono dei rifiuti non è certo identificato o quanto meno punito".