Sanremo: barriere architettoniche in corso Inglesi, la protesta dei condomini di Palazzo Funivia (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Riccardo Coscia, ci ha scritto per segnalare una problematica importante relativa alle barriere architettoniche che penalizza i condomini di Palazzo Funivia, in corso Inglesi:

“Come proprietario e avendo una nonna di 102 anni non vedente sono portatore da due anni del disagio. Il Comune è a conoscenza della situazione con PEC e foto inviate ma, nella totale indifferenza, lascia i condomini prigionieri del proprio Palazzo. Il cambio di viabilità ha cancellato il varco originario davanti al portone e l'obbligo di tenere i bidoni sul proprio marciapiede rende impossibile l'uscita e l’entrata in tutta sicurezza dal portone e marciapiede, a persone anziane, invalidi ed operatori sanitari. Le foto che vi invio mostrano il forte disagio e la paradossale situazione nella quale i condomini sono costretti a vivere. Speriamo che gli uffici preposti intervengano quanto prima per risolvere il problema”.