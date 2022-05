Enpa di Sanremo: il cucciolo Fobos cerca una nuova famiglia

Ciao a tutti sono Fobos ho quattro mesi quasi cinque, sono una futura taglia media. Sono buonissimo, simpaticissimo e ho solo bisogno di avere una famiglia tutta per me. Vi aspetto al Rifugio Enpa venitemi a conoscere non ve ne pentirete.

Per chi interessato, prenda un appuntamento al 3924404955 / 3715434335 oppure scrivete su Messenger Enpa