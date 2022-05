Vela: tre circoli insieme e buone condizioni meteo nel weekend per il 16° 'Trofeo Gianni Cozzi'

Una bella sinergia tra circoli, un ambiente simpatico e festaiolo e buone condizioni meteo fanno il successo di questo tradizionale evento. Tre club vicini si uniscono per mettere in piedi una regata 'inshore' di due giorni.

Lo Yacht Club Sanremo, con la sua organizzazione tecnica, il Circolo Velico Capo Verde con la sua grande capacità di animazione e spirito di aggregazione e lo Yacht Club degli Aregai con la sua ospitalità, danno vita ad un bell’evento sportivo e ludico.

La regata è partita sabato scorso davanti al Forte di Santa Tecla dove il Gruppo Cozzi Parodi ha organizzato una mostra di biciclette, con un bel ponente sui 10 nodi che porta velocemente la flotta oltre Capo dell’Arma, dove il vento cala e la flotta vede arrivare un bel levante fresco. Qui si gioca la regata chi la interpreta stando al largo e chi decide di portarsi sotto costa. 'Line Honour' per Ireal di Alberto Pagliano ma vittoria in tempo compensato in classe ORC per il 'Pingone di Mare III' di Federico Stoppani seguito da 'Resolute Salmon' di Gina Zaoli.

In classe Racing Club, grande prestazione di 'Goghi Go' che vince e si ripeterà il giorno successivo non lasciando spazio agli avversari. In Gran Crociera successo per ITA di Pierangelo Ottino. La sera bellissima festa al Hotel Riviera dei Fiori offerto ed organizzato dal Gruppo Cozzi Parodi, premi a estrazione per tutti organizzato dal Circolo Velico Capo Verde con in premio, viaggi, bottiglie e molto altro poi musica e balli per chiudere una bellissima giornata.

Ieri alle 11 partenza da San Lorenzo con condizioni meteo simili, vento in poppa e prima della boa di Capo dell’Arma ponente, giro di boa con spinnaker issati e dopo circa due miglia un bel levante sui 12 nodi, regata non facile ma decisamente interessante.

In ORC vince di giornata ed anche la Classifica Generale il sempre verde ed incredibile 'Resolute Salmon', vincitore della One Ton Cup nel 1976, secondo assoluto il 'Pingone di Mare III' a pari punti ed al suo ultimo appuntamento prima del Mondiale ORC di Porto Cervo. Terzo Crab di Andrea Tonello che pagava una brutta partenza nella seconda giornata di regata.

In classe Racing Club come abbiamo detto, strapotere di 'Goghi Go' di Gianfranco Frattegiani, seguito da 'Obi Wan' di Rino Minio e da 'Sandra' di Marco Carbonaro. In Gran Crociera Successo di 'Fabiola' di Pier Mari Telmon seguito da 'Donald Duck' di Dario Salcito e da 'Kary' di Riccardo Arvati.

A fine regata sempre ospitati dal Gruppo Cozzi Parodi e dalla sua Presidente Beatrice Cozzi Parodi, premiazione sulla scenografica terrazza del Hotel Marina degli Aregai con grande commozione per il ricordo della recente scomparsa della Presidente dello Yacht Club degli Aregai Mariella Cozzi.