Il Grafiche Amadeo si riscatta dopo la sconfitta per 3 a 2 nel derby cittadino, vincendo per 3 set a 0 contro il Volley Golfo Diana Lanfranchi. Le ragazze di Guadagnoli - Contini partono subito bene ed impongono per tutta la partita il proprio gioco. Con questa vittoria il Grafiche Amadeo mantiene il primo posto nel girone play out.

Grafiche Amadeo - Volley Golfo Diana Lanfranchi: 3-0 (25/23 - 25/13 - 25/22)

Arbitro - Magnanego Roberto